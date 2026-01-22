義大利旅遊新選擇！除了羅馬米蘭之外，6個值得造訪的義大利城鎮 | BAZAAR
義大利是許多人前往歐洲旅遊的首選，當地美食與名勝古蹟每年都吸引了許多觀光人潮！如果羅馬、米蘭、佛羅倫斯等熱門城市對你來說已經是陳腔濫調，不如跟著BAZAAR來到大城周邊的景點，享受道地美食，也感受最真切的義大利人情！
1. 維羅納 Verona
COPYRIGHT: Getty Images
從米蘭搭乘義大利高速列車Frecciarossa到維羅納只要一個多小時！事實上，維羅納跟米蘭一樣是許多人來到北義大利旅遊必定會造訪的城市。
莎士比亞的作品《羅密歐與茱麗葉》便是以此地為故事背景，而城市中Via Capello上的茱麗葉之家（Casa di Giulietta）也是維羅納相當著名的景點！
COPYRIGHT: Getty Images
▲茱麗葉之家（Casa di Giulietta）的陽台是許多遊客爭相拍照打卡的地點！
COPYRIGHT: Getty Images
維羅納是座歷史悠久的城市，經過文化與藝術薰陶，當地古老迷人的建築，非常適合旅人們在巷弄間漫無目的穿梭，自在欣賞。古老的維羅納已被世界聯合國組織列為世界遺產。
COPYRIGHT: Getty Images
在這城市中也有一座競技場（L'Arena di Verona），每年夏天在此舉辦的歌劇表演讓許多旅客慕名而來！如果你已打算待在米蘭旅遊，何不抽出一天前往維羅納，來場輕鬆自在的古城一日遊！
2. 摩德納 Modena
COPYRIGHT: Getty Images
摩德納是義大利波隆納附近的小城市，從波隆納搭火車最快不用一小時就能抵達。如果你是跑車迷，那麼你一定會愛上這座城市！摩德納的汽車工業非常有名，法拉利、藍寶堅尼、馬莎拉蒂等著名跑車的工廠皆設立於此。
身為跑車迷，絕對不能錯過摩德納市區的恩佐法拉利博物館（Museo Enzo Ferrari），如果不嫌麻煩，也可以到同省郊區的馬拉內羅法拉利博物館（Museo Ferrari Maranello）參觀！
恩佐法拉利博物館 Museo Enzo Ferrari
地址：Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena MO, Italy
馬拉內羅法拉利博物館 Museo Ferrari Maranello
地址：Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO, Italy
COPYRIGHT: Getty Images
如果你對跑車無感，那麼摩德納的美食絕對能勾起你來到這座城市的渴望！義大利巴薩米克醋（Aceto Balsamico）可以搭配沙拉以及生火腿一起享用，葡萄釀造出的酸甜滋味，讓許多人一試就愛上！
COPYRIGHT: Getty Images
摩德納是巴薩米克醋的重點產地，對於品質相當要求。來到這，你不需要尋找頂級餐廳，走進街上餐館就能享受最甘醇、最道地的巴薩米克醋！
3. 菲拉拉 Ferrara
COPYRIGHT: Getty Images
從義大利波隆納搭乘火車到菲拉拉，最快只需要30分鐘車程！位於菲拉拉市中心的埃斯特城堡（Castello Estense）是座中世紀古堡，護城河圍繞著的不止是座堡壘，更是菲拉拉淵遠流長的歷史。
埃斯特城堡為菲拉拉王朝「埃斯特家族」府邸，據說埃斯特家族慷慨邀請文人與畫家到城堡內進行交流，在他們的百年統治之下，菲拉拉也成為了文藝復興時期的文化重鎮之一。
COPYRIGHT: Getty Images
▲被護城河圍繞埃斯特城堡（Castello Estense）。
埃斯特城堡 Castello Estense
地址：Largo Castello, 1, 44121 Ferrara FE, Italy
COPYRIGHT: Getty Images
來到文化重鎮菲拉拉，一定得走訪它的主教堂－聖喬治大教堂（Basilica Cattedrale di San Giorgio）。結合羅馬式與文藝復興風格的建築，不像米蘭大教堂歌德式風格般高聳尖瘦，聖喬治大教堂以大理石為建材的立面看起來華麗大氣。
COPYRIGHT: Getty Images
教堂內部更充滿著驚喜！美麗豐富的裝飾絕對能讓來到菲拉拉的旅人留下深刻印象！
4. 帕瑪 Parma
COPYRIGHT: Getty Images
從波隆納到帕瑪，搭乘火車最快不用一小時就能抵達。若想來場義大利美食之旅，那你絕對不能錯過這座城市！
帕瑪火腿以及帕瑪乾酪（Parmigiano-Reggiano）都是當地特產，來到帕瑪一定得找間餐館享受美食，帕瑪乾酪搭配不同部位的生火腿入口，香濃滋味在嘴裡化開，滿滿幸福感湧上心頭！
COPYRIGHT: Getty Images
▲來到帕瑪絕對不能錯過美味的生火腿！
COPYRIGHT: Getty Images
吃完美食，可以買支義式冰淇淋，慢慢散步到帕瑪主座教堂前的廣場，享受小城市的清幽。也可以進入教堂參觀，感受市民的虔誠以及寧靜的神聖氛圍。
COPYRIGHT: Getty Images
如果不想久待在喧囂的城市中，帕瑪會是你「一個人旅行」或是和兩三位好友來場一日遊的好選擇！
5. 盧卡 Lucca
COPYRIGHT: Getty Images
從佛羅倫斯出發盧卡，搭乘火車大約是一個多小時車程。盧卡最著名的就是它的古老城牆，在綠樹成蔭的城牆上，可以看見許多人騎著單車，享受這座城市的悠閒。如果想加入他們，你也能在周圍的租車處借到腳踏車，騎上古老城牆，感受盧卡的非凡魅力！
COPYRIGHT: Getty Images
▲圍繞著盧卡的古老城牆。
▲無論是在盧卡城牆騎單車、散步，甚至是野餐，都能體會到大城市難得的清靜悠閒！
COPYRIGHT: Getty Images
除了在城牆上騎單車，你也可以在古老巷弄中自在穿梭。而經過城市中的圭尼吉塔（Torre Guinigi）時，不妨停下來登上塔樓。爬過232層階梯之後，你會看見塔樓頂端種滿冬青櫟的綠意空間，再向外一望，整座盧卡城鎮映入眼簾！
COPYRIGHT: Getty Images
待在圭尼吉塔頂端欣賞迷人風景，所有煩惱都將煙消雲散，盧卡絕對是個能夠讓人好好放鬆的愜意小城！
圭尼吉塔 Torre Guinigi
地址：Via Sant'Andrea, 55100 Lucca LU, Italy
點我看更多資訊
6. 錫也那 Siena
COPYRIGHT: Getty Images
從佛羅倫斯到錫也那也差不多是一個多小時的車程。錫也那是座山城，小小的城市就被分成十七個堂區，分別以母狼（Lupa）、長頸鹿（Giraffa）、龍（Drago）等動物或建築代表！
COPYRIGHT: Getty Images
錫也那居民擁有強烈的堂區意識，尤其是著名的賽馬節（Palio）前後，各堂區居民會出來遊行造勢，為自己區域的騎士加油。
如果想在七月和八月的兩場賽馬節來到錫也那，那你得提早訂房，因為這場盛事每年都吸引了大批國內外人潮前來！
2019錫也那賽馬節旅遊行程推薦＞＞點我看更多資訊
COPYRIGHT: Getty Images
錫也那也是座擁有豐富歷史的城市，1472年成立的義大利牧山銀行（Monte dei Paschi di Siena），甚至被認為是世界最古老的銀行！
COPYRIGHT: Getty Images
雖身為古老城市，仍有許多年輕人選擇來到這裡學習義大利文，在錫也那田野廣場（Piazza del Campo）周圍有不少年輕人愛去的酒吧，晚上來到這裡一定可以感受滿滿活力！
當然，若沒有心情在待在吵雜的酒吧中，你也可以買瓶啤酒，坐在廣場上享受輕鬆自在的悠閒時光。
