義大利旅遊「16台人點5披薩被公審」 同團部落客爆內幕

網紅部落客阿嬌哥的享樂生活還原義大利披薩店爭議。翻攝自pizzadalpazzo IG、阿嬌哥的享樂生活FB



義大利是美食聖地，近日有台灣旅行團晚間到披薩名店「Pizza dal Pazzo」，16人點了5份披薩和3杯啤酒，被老闆當場錄影公審點太少，不懂禮數，而因為台灣遊客不知被罵，還對鏡頭微笑比讚，引起網路譁然。對此，網紅「阿嬌哥的享樂生活」15日表示自己也在同團，他還原當下狀況，強調老闆原本就同意可以少點餐。

此次爆出爭議的披薩店「Pizza dal Pazzo」位於蒙泰卡蒂尼泰爾梅，老闆近日在影片中用義大利文抱怨，「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」

接著，他直接爆粗口罵出來：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看，」這時台灣遊客還毫不知情，熱情地回答「台灣」，被老闆反嗆：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」

影片在網路上散播後，不少國際網友和台灣網友都注意到了，引起熱議，披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）出面道歉說，「我想問候所有中國人及台灣人，想為前兩天的影片道歉」，稱他深愛著中國和台灣人，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

事件延燒3天，網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」15日在臉書表示，其實自己也是同團旅客，事件發生後，團員們都接到很多詢問電話。他解釋，其實事發當天因為塞車到飯店時已經晚上8時，導遊為了照顧年長的團員就帶著他們去附近用餐，也因為幾名長輩因時差關係食量不大，所以才在披薩店點了5個披薩。

「阿嬌哥」進一步說明，其實導遊有向披薩店老闆說明狀況，當時老闆也同意了，在彼此有共識之下才點了5個披薩，「全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。」

「阿嬌哥」還解釋，當天他沒有前往該間披薩店用餐，因為同團年輕人事前查過這間披薩店的評價，擔憂有爭議，所以幾個人選擇到距離較遠、評價較高的店家用餐，「一人一份餐加一杯酒，最後店家還送我們甜點飽到並軌」，文末她也感嘆「平時自助習慣了，第一次跟團就出包，剛好遇上這次經驗實在很難忘。」

