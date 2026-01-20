義大利時尚大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世。

義大利時裝設計大師范倫鐵諾基金會證實，范倫鐵諾與世長辭，享壽93歲。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，義大利時尚大師范倫鐵諾在羅馬家中過世。喪禮將在23號、台灣時間晚間6點在羅馬天使與殉道者聖母大教堂舉行。范倫鐵諾基金會表示，他的遺體在21日到22日，將在羅馬的尼亞內利廣場，供民眾探視。

范倫鐵諾1932年5月出生在倫巴底，他的設計系列展現了奢華、財富和富麗堂皇。他以自己的名字創立了同名品牌，是高級訂製時裝界的大師，打造時尚帝國。BBC報導，作為20世紀時尚界巨匠之一，范倫鐵諾的作品曾受到伊麗莎白泰勒、南希雷根、莎朗史東、茱莉亞羅勃茲和葛妮絲派特洛等名人青睞。

范倫鐵諾17歲時曾搬到巴黎，在巴黎高級時裝學院學習，他從西班牙之旅中汲取靈感。他在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」，對他而言，紅色意義非凡，在2008年最後一個系列的發布會上，所有模特兒都在壓軸大秀中穿著紅色禮服。2023年底，他在倫敦英國時尚大獎頒獎典禮，獲頒傑出成就獎。