義大利時尚巨匠Valentino辭世 享耆壽93歲

Valentino今過世。（圖／達志／美聯社）

根據外媒報導，義大利傳奇時尚設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）今於羅馬家中辭世，享耆壽93歲。消息由他與伴侶暨事業夥伴詹馬提（Giancarlo Giammetti）共同創立的基金會於週一宣布。

基金會在社群媒體聲明中表示：「范倫鐵諾不只是我們永遠的引導者與靈感泉源，更是一道光、一位擁有創造力與遠見的巨人。」基金會表示，范倫鐵諾是在家人與摯愛親友陪伴下辭世，過程平靜安詳，但並未對外說明死因。

廣告 廣告

時尚界紛紛致哀，喬治阿瑪尼（Giorgio Armani）家族、范思哲（Donatella Versace）皆公開表達哀悼。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則稱他為「義大利高級時裝永恆風格與優雅的無可爭議大師」。

他最具代表性的設計元素包括蝴蝶結、荷葉邊、蕾絲與刺繡，而最為人熟知的，是那帶有橘紅調的「Valentino紅」。范倫鐵諾總是保持完美儀容，皮膚黝黑、穿著考究，與他的客戶群一樣過著頂級名流生活。他擁有一艘46公尺遊艇、藏有畢卡索與米羅畫作的藝術收藏，以及位於巴黎近郊、種植逾百萬朵玫瑰的17世紀古堡。

范倫鐵諾的追思儀式將於本週三與週四在其基金會舉行，週五將於羅馬聖母天使與殉道者聖殿（Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri）舉行葬禮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲老夫妻疑遭啃老兒殺害！死者表妹「1原因」起疑報警找鎖匠

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養