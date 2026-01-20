義大利時尚巨擘范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

「范倫鐵諾紅」在時尚界引領出的熱情優雅不朽，縱使創造它的義大利時裝設計大師范倫鐵諾已經殞落。

范倫鐵諾基金會19日發聲明，他在羅馬家中辭世，摯愛隨侍在側，他不僅是所有人的長久指引與靈感來源，更是一道真正的光，帶來創意與遠見。

義大利時裝設計師范倫鐵諾2012年曾表示，「現在時尚回歸到美好的事物，我非常高興。因為在我的職業生涯中，我一直努力讓女性看起來更美麗。我很高興現在高級訂製服與時尚回歸到美的本質 。」

范倫鐵諾1960年創立以自身名字同名品牌，與喬治亞曼尼、時裝品牌香奈兒藝術總監卡爾拉格斐齊名。

他的作品與好萊塢巨星、各國皇室開始建立長期且深厚的關係，並獲得愛用。已故知名影星伊莉莎白泰勒、美國前第一夫人南希雷根、奧斯卡影后茱莉亞羅伯茲、知名影星安海瑟薇、葛妮絲派特洛等都相當推崇范倫鐵諾。

范倫鐵諾17歲時前往法國於巴黎學習高級訂製服裝，與多位知名設計師合作。1960年創立同名品牌范倫鐵諾，作品以奢華、富貴與華美聞名。

范倫鐵諾2005年受訪時曾提到，「我想到的是一位非常年輕的女性，一位隨和、很有女人味、魅力四射又浪漫的女性。她總是穿著可以隨意搭配的衣服，是一位熱愛生活、充滿魅力和女性氣質的陽光女人 。」

范倫鐵諾被譽為高級訂製服的最後一位皇帝，將義大利傳統的工匠技藝與現代奢華結合，登上高級訂製時裝巔峰，並在商業化時尚浪潮來臨前主宰業界長達數十年。范倫鐵諾年輕時在西班牙旅行，被一位穿著紅色洋裝的老婦人啟發靈感而創出招牌范倫鐵諾紅，尤其在經典的嘉年華禮服首度亮相時，驚為天人。

時尚雜誌《Vogue》英國版主編舒爾曼表示，范倫鐵諾在每個層面均能彰顯魅力與奢華，他晚年因紅毯文化盛行而大放異彩，因為那正是他華麗禮服的完美舞台。

