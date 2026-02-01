義大利漫畫巨擘現身台北國際書展 Luca Enoch 揭開奇幻創作宇宙

▲義大利知名漫畫家盧卡．伊諾克（Luca Enoch）（圖右）來台參與國際書展，帶領讀者深入探索義大利當代漫畫世界。

【記者 周澄予／台北 報導】一年一度的文化盛事，台北國際書展（TiBE）將於2026年2月3日至8日在台北世貿一館登場。延續義大利於去年（2025）擔任書展主題國的熱烈迴響，今年義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組攜手義大利出版協會、拿波里 COMICON 漫畫展等單位，以雙展館形式呈現義大利出版與漫畫創作能量，並特設義大利漫畫特展「Fumetto! 12」，邀請《Gea》、《Dragonero》作者、義大利知名漫畫家盧卡．伊諾克（Luca Enoch）來台，透過主題展與沙龍對談，帶領讀者深入探索義大利當代漫畫世界。

▲2026台北國際書展義大利館。

義大利文學與漫畫的雙重魅力

這次義大利館主要展館位於A1125，共有7家義大利出版社參展，範疇涵蓋童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元領域，空間更以古羅馬風格的梁柱設計營造空間氛圍，令人彷若身臨其境，即刻走進義大利文學世界。

主題特展「Fumetto! 12」則是與南義規模最大、最具指標性的漫畫展會拿波里COMICON攜手，聚焦於義大利漫畫與圖像敘事的發展脈絡，精選12位義大利漫畫中重要且經典作品角色，如誕生於1938年的《Dick Fulmine》，抑或是西部漫畫《Tex Willer》、幽默喜劇《Pepito》等，不僅體現義大利漫畫獨特的藝術風格，同時透過專題回顧其橫跨百年的歷史演進與文化影響力，展現漫畫作為文學與視覺藝術交會的重要敘事形式與創新能量。

一睹義大利漫畫巨擘Luca Enoch創作現場

呼應特展「Fumetto! 12」展出主軸，國寶級漫畫大師盧卡．伊諾克（Luca Enoch）也將出席本屆台北國際書展。身為義大利當代最具代表性漫畫家的伊諾克，他擅於奇幻、科技題材，以打造性格強悍、獨立的女性角色見長，代表作包括描述一名熱愛搖滾樂的少女如何保衛地球的《Gea》，以及風靡全歐洲的奇幻冒險漫畫《Dragonero》，活躍於義大利漫畫屆至今已超過30個年頭。

今次，他將於2月7日（六）下午與義大利經濟貿易文化推廣辦事處主任陸意吉（Luigi Raffone）進行「走進義大利漫畫世界」對談，更將於書展舉辦期間，於臺灣漫畫基地（2/4）、TSUTAYA BOOKSTORE信義店（2/5）、書展義大利國家館Fumetto!12 A1105攤位（2/6、2/7）與讀者見面，更有機會現場作畫，親自揭開漫畫家神祕又充滿想像力的奇幻面紗。

台義文化交流大門無限敞開

台北國際書展期間其他義大利文學相關講座，包括2月4日（三）由義大利出版協會暨7位訪台出版社代表對談「義大利出版面面觀」、資深義大利文學譯者倪安宇於2月5日（四）分享的「從音樂與文學看義大利戰後到今天的社會變遷」，以及義台夫妻檔藝術家Stefano Misesti與朱耀紅在2月8日（日）共同主講的「兩種靈魂．一種語言––義大利的連載漫畫與原創漫畫」，場場精彩，將無限拓展台灣讀者眼中的義大利文學世界觀！

在去年以主題國開闢新局後，台灣、義大利間的文學交流潛力可見一斑，也因此義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組積極深化台義出版、文化間的互動與認識，尤以本次雙展館不遺餘力的詳盡規劃，盼成為長遠交流的一座穩固橋梁。（照片：義大利經濟貿易文化推廣辦事處提供）

｜活動資訊｜ 2026台北國際書展｜義大利館

活動日期／2026.2.3（二）～2.8（日）

地點／台北世貿一館A1105