義大利火山雪景成夢幻滑雪勝地 地方安全限制引嚮導罷工

埃特納火山在冬季呈現白雪皚皚的景象，但山頂火山口正持續噴發出濃密的火山灰；這種「冰與火」的強烈視覺對比，吸引大量尋求刺激的滑雪愛好者。在海拔超過3000公尺的山坡上，遊客可以一邊感受腳下的白雪，一邊遠眺不斷冒煙的活火山，壯麗景觀讓許多慕名而來的國際遊客大呼過癮。

香港遊客艾瑞克表示，「我來自香港，埃特納火山景色極佳，在這麼好的天氣近距離觀察活火山，氣溫舒適、景色迷人，感覺棒極了。」

對於專業登山嚮導來說，在活動的火山上滑雪，需要極高的專業技巧與警覺性；由於義大利民防部隊已將警戒級別提升至黃色，嚮導必須隨時觀測風向與火山灰的擴散路徑。儘管如此，在高聳的火山坡上，俯瞰地中海的獨特美景，仍被視為滑雪運動中，絕無僅有的極致體驗。

火山嚮導庫爾西奧指出，「顯然，這需要採取一系列預防措施，特別是現在有2600公尺的高度限制，因此您必須遵守嚮導協會，根據火山學會所發布的公告，在超過一定高度時必須佩戴頭盔，並密切注意周遭環境。」

然而，隨著火山活動在元旦後升級，當局實施史無前例的限制：包或每組遊客上限10人、傍晚前必須撤離、而且距離岩漿流不得少於200公尺。這些新規範引發當地嚮導組織的不滿，他們集體在火山口路徑前方發起靜坐罷工；批評政策過於僵化，且未考量專業導引的實際情況，認為目前的岩漿流速緩慢，應有更彈性的管理方式。

火山嚮導協會代表泰里說，「西西里火山嚮導發起這場和平示威，是希望引發對規範的思考，制定出能真正保護安全，同時兼顧火山活動期間登山健行需求的規則。」

突如其來的禁令與嚮導罷工，首當其衝的是行程早已排定的觀光客。儘管火山學家認為目前的噴發，對民宅尚無危險，但民防部門依然封鎖多條登山路徑；許多人開好幾個小時的車來到山腳下，卻只能面對封鎖線與救護車。在追求觀光效益與守護人身安全之間，埃特納火山的管理難題，仍隨著噴出的煙塵持續拉鋸中。