義大利研究發現：只要「蝙蝠俠」在場，路人主動行善率大幅提升？
DC 漫畫中最著名且人氣也最高的英雄，肯定就是高譚市的億萬富翁、黑暗騎士「蝙蝠俠」，在夜晚中守護著整個城市，是許多反派的惡夢。而有趣的是，最近一項研究指出，蝙蝠俠的威嚇力似乎在現實中也有用，只要「蝙蝠俠在現場」，就會增加人們做善事的頻率。
根據發表在 npj Mental Health Research 期刊上的最新研究，義大利聖心天主教大學（Catholic University of the Sacred Heart）的心理學家 Francesco Pagnini 團隊發現了一種獨特的「蝙蝠俠效應」。研究指出，當公共場合出現一位穿著蝙蝠俠服裝的人時，周圍的民眾主動去幫助他人的意願會明顯提高。
研究團隊選擇在米蘭的地鐵進行這項測試，他們安排一位裝上義肢、假裝懷孕的女實驗員上車，觀察乘客是否會主動讓座。實驗分為兩組，在只有「孕婦」單獨出現的情況下，乘客讓座率約為 37.66%；然而在實驗組中，當另一位互不相識、Cosplay 成蝙蝠俠的實驗員從另一扇門上車時，乘客讓座的比例居然提升到 67.21%。有趣的是，許多伸出援手的乘客事後受訪時表示，自己完全沒有意識到蝙蝠俠在場，或者認為自己的行為和這位超級英雄無關。
而這種現象，研究人員分析並不是因為人們想要在英雄面前表現良好，主要是這種「意想不到的事件」打破了日常通勤原本的單調和慣性，進而喚醒人們對於周圍環境的感知，讓大家更容易注意到需要幫助的人。這項研究曝光後也引起網友討論，不少網友對此結論感到有趣，笑稱這或許是人類求生本能的展現：「畢竟是壞人的噩夢」、「想像一下，如果實驗者是懷孕的蝙蝠俠」、「如果換成小丑會怎樣？」、「我讓座給蝙蝠俠，是因為我不想被他揍」
The Batman effect.
A female experimenter, appearing pregnant, boarded the train. In the experimental condition, an additional experimenter dressed as Batman entered from another door. Passengers were significantly more likely to offer their seat when Batman was present (67.21%… pic.twitter.com/bO5Cd12yIy
— Massimo (@Rainmaker1973) November 22, 2025
