義大利碼頭工人罷工抗議疑涉軍火運輸多港口作業受阻

根據英國航運相關網站引述，義大利多個港口出現作業中斷情況，工會發動二十四小時罷工，抗議港口「軍事化」及疑似涉及軍火運輸，地中海航運公司（MSC）與以星航運（Zim）多艘船舶因此被迫在外海等待或改變航線。

此次行動由基層工會聯盟（Unione Sindacaledi Base，UBB）發起。工會指控，港口正被用於運輸武器與軍事設備，尤其是與以色列相關的軍火貨載問題，該議題在加薩戰爭期間已多次引發抗議。過去也曾出現抗議人士試圖阻止相關船舶靠港事件；美國聯邦海事委員會也曾調查二○二四年美森航運（Maersk Line, Ltd.）旗下美國籍船舶在西班牙遭拒靠港的相關事件。

基層工會聯盟表示，此次罷工影響義大利多數主要港口，並表示西班牙畢爾包港（Bilbao）、帕薩亞港（Pasaia）、土耳其梅爾辛港（Mersin）、安塔利亞港（Antalya），及丹吉爾地中海港（Tangier Med）、德國漢堡港（Hamburg）、不來梅港（Bremen）、法國馬賽港（Marseille）與巴塞隆納港（Barcelona）等地，也出現聲援行動。

受影響船舶方面，三艘原訂停靠義大利港口的以星航運貨櫃船受到波及。其中「ZimVirginia」號輪被指在里窩那港（Livorno）外海等待，工會表示，該船未能靠港，並指其「載有武器」；「Zim New Zealand」號輪停留於法國福斯港（Fossur-Mer），原定前往熱那亞港（Genoa）；「Zim Australia」號輪則在斯洛維尼亞科佩爾港（Koper）錨地等待，原訂停靠威尼斯港（Venice）並續航至拉文納港（Ravenna）。

地中海航運公司（MSC）「MSC Eagle III」號輪原預定前往拉文納港與威尼斯港，最新船舶訊號顯示已改往科佩爾港錨地。

工會表示，在熱那亞港，貨櫃與滾裝船碼頭一度遭封鎖，造成道路與鐵路運輸壅塞，船舶無法靠港；罷工也擴及拉斯佩齊亞港（La Spezia）與瓦多港（Vado Gateway），其中拉斯佩齊亞港作業停擺比例達七十八％。

在義大利東部，的里雅斯特港（Trieste）也受到廣泛影響，連結奧地利與德國的多式聯運作業受阻。工會指出，相關物流原已因冬季惡劣天候延誤，罷工進一步衝擊通往中歐的工業貨物流動。