義大利網紅堅持台灣是國家 網友瘋狂抖內驚見「這金額」

來自義大利，擁有1360萬訂閱的YouTuber Davie504昨（10）日晚間上傳一則影片，表示5年前一家手機遊戲公司因他稱台灣為國家的留言，在上片前2小時威脅若不刪除將撤銷所有贊助，他最後決定保留留言，但卻讓他損失近200萬台幣，但他表示，「台灣是個國家」是基本常識，他不打算為了錢失去正直與言論自由。影片一出後，引起許多網友支持，並大手筆捐款，表示「謝謝支持台灣」、「請收下我的膝蓋」。







來自義大利以彈奏貝斯起家的Davie504，2022年宣布與台灣籍妻子結婚，他於2011年在YouTube創設頻道，最初僅單純彈奏貝斯，後來主題逐漸轉型成彈奏實驗，接受觀眾無厘頭挑戰，甚至隨機贈送數把貝斯，逐漸累積人氣，名言為「Slap」，2021年他訂閱數增加到1000萬，今（2025）年更成為台灣首名千萬訂閱YouTuber。



Davie504在影片中指出，5年前一家手遊公司向他提出誘人的合作邀約，包括60秒業配影片費用6萬美元，加上1萬5000美元的抽獎經費，總價7萬5000美元。他爽快答應後，還為了抽獎跑遍樂器行，幾乎掃光所有貝斯，花費超過1萬美元。當時影片剪輯和審核都完成，雙方也簽署合約後，就在Davie504要上傳影片前2個鐘頭，贊助商突然提出要求1要求，要他刪除2019年的1則留言，否則將無法繼續合作，該留言內容提及，台灣是個國家（Taiwan IS a country）。

Davie504表示，手遊公司來自哪個國家？為什麼會對這句話如此敏感？其實不言而喻。但他當時有兩個選擇，一是刪除留言，二是堅持自身立場，並自行吸收已經支付的1萬美元。最後他選擇了重新剪輯影片，並移除贊助商相關所有片段後照樣上傳，而且自掏腰包把原先用來抽獎的貝斯送給粉絲，「我加倍送了貝斯，純粹是為了報復。」而他為何不提起訴訟？他表示是跨國訴訟相當費時，等官司打完，他可能都90歲了，而他只是一個YouTuber，這麼做可能不值得。Davie504強調，重要的是，他保護了他的留言，並堅守正直及言論自由，「有些品牌希望用錢使你沉默，而不是贊助你。」

影片一出，引起廣泛討論，並讓台灣人蜂擁而至，紛紛表達感謝與支持，並附上大手筆捐款，甚至單筆高達6、7千元，「雖然事發很久了，小小心意。」、「我是台灣人！我愛我的國家」，也有人表示自己是第一次在Youtube捐款，但為了感謝Davie，因為「許多大公司都轉向，這樣的決定不容易」；許多人表示了尊敬，甚至有中國人留言「我是中國人。我也承認台灣是一個國家。」





網友紛紛捐款表示支持Davie504，甚至有單筆7500的金額。（圖／擷取自Youtube）





