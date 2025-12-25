義大利總理梅洛尼年終預警：2026年情況會更糟
（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）向政府官員發出嚴正警告，預測2026年情況將比2025年「糟糕得多」。
「紐約郵報」（New York Post）報導，現年48歲、向來直言不諱的保守派民粹主義者梅洛尼，昨天在耶誕賀詞活動中，發表這番毫無節慶氣息的預測。
義大利安莎通訊社（Ansa）報導，梅洛尼說：「2025年底對我們所有人來說都很艱難。但別擔心，因為明年會比現在糟糕得多。」
她繼續說：「所以，請各位在假期期間好好休息，因為我們必須持續努力，以回應這個非凡國家的期待。」
梅洛尼在羅馬總理府發表講話時，直言2025年是一場無止盡的苦戰，她更將內閣團隊喻為一個「家庭」，在多條戰線上並肩作戰。
這次談話是義大利總理每年例行的傳統活動之一，通常會向全國發表充滿希望的訊息。
舉例來說，梅洛尼去年曾向軍警、醫師與護理師等人員因執行公務，在耶誕期間「無法與家人團聚」致意，並祝他們耶誕快樂。
梅洛尼發表這番言論之際，義大利政府正準備召開年終內閣會議，就是否延長對烏克蘭的軍售辯論。
義大利執政聯盟中的右翼小黨北方聯盟（Northern League），正設法限縮未來的對烏軍援規模。
這場演說與梅洛尼過去兩年的樂觀論調大相徑庭，此前，她將自己定位為連結美國與歐盟之間的務實橋梁。
但隨著義大利進入2026年，公共債務占國內生產毛額（GDP）比重約137%，在歐元區名列前茅，再加上高利率及政府對持續支持烏克蘭的意見分歧，使得梅洛尼的言辭顯得格外沉重。（編譯：陳昱婷）1141225
