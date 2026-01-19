義大利總理梅洛尼訪南韓 雙方強化AI與晶片合作

（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓總統府今天表示，李在明總統與來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），今天同意擴大雙方在人工智慧（AI）、航太、半導體及關鍵礦物等領域的合作。

路透社報導，目前正在南韓進行國是訪問的梅洛尼，將與李在明舉行高峰會談。

南韓總統府青瓦台在聲明中指出，南韓是全球半導體產業的領先者，兩國已簽署一項產業合作備忘錄，內容涵蓋與人工智慧相關的晶片合作。

聲明並指出，兩國領袖同意加強合作，共同建立具韌性且可靠的關鍵礦物供應鏈。

梅洛尼與李在明亦討論在研究、觀光與文化等領域方面的交流，並重申對朝鮮半島非核化的承諾。

青瓦台表示，義大利是南韓在歐盟的第4大貿易夥伴。

梅洛尼訪問南韓是其亞洲行的一部分，她這次出訪的國家還包括日本與阿曼，這也是義大利領袖19年來首度對南韓進行國是訪問。（譯者：屈享平）1150119