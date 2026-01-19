義大利總理睽違19年訪韓！李在明青瓦台迎梅洛尼 雙方強化AI、晶片合作

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）結束訪日行程後，今（19）日在首爾與南韓總統李在明舉行峰會。義大利《晚郵報》指出，羅馬在正式退出中國「一帶一路」後，正積極尋求日韓等可靠的新夥伴。義大利與南韓承諾將深化戰略對話，促進印太地區穩定，並在人工智慧、半導體等科技領域的強化合作。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）結束訪日行程後，今（19）日在首爾與南韓總統李在明舉行峰會。（圖／翻攝自義大利總理辦公室YouTube）

《韓國時報》報導，梅洛尼是19年來首位訪問南韓義大利總理，更是李在明去年6月上任以來，首位來訪的歐洲領袖，也是總統辦公室遷回青瓦台後接待的第一位外國元首。李在明在會談開場時表示，韓義合作正快速擴大，未來將聚焦於科學技術、航太與國防等尖端領域。

梅洛尼則指出，南韓目前是全球人均消費義大利商品最多的市場之一。她強調，關鍵礦產供應鏈、半導體、交通運輸、基礎建設與投資等領域，將是義韓深化合作的重點，並呼籲推動「緊急聯合研究」以強化關鍵礦產合作，同時打造更有利於韓國企業投資義大利微電子與機器人產業的環境。

雙方在會後的聯合記者會上承諾，將進一步深化戰略對話機制，做為兩國協調區域與全球議題的主要平台。兩國也同意制定2026至2030年雙邊行動計畫，引導未來5年在科技、經貿、國防與文化等領域的全面合作，並重申將共同致力於印太地區的和平與穩定，支持朝鮮半島完全無核化與長久和平。梅洛尼另代表義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）向李在明發出正式邀請，希望他能於今年赴義大利進行國是訪問。

