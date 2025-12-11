義大利美食入列聯合國文化遺產！全球首例

▲聯合國教科文組織（UNESCO）10日在印度德里舉行的大會上正式宣布，將「義大利美食」列入人類非物質文化遺產名錄。義大利披薩示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 聯合國教科文組織（UNESCO）10日在印度德里舉行的大會上正式宣布，將「義大利美食」列入人類非物質文化遺產名錄，這是全球首例以「整體國家飲食文化」而非單一菜餚或特定料理傳統獲此殊榮，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）立即發表對聯合國的感謝，稱此舉是全世界對義大利文化的認可。

根據《BBC》報導，聯合國教科文組織的最新決定，對於許多義大利人來說，只是證實了他們早已相信的事情，那就是義大利美食舉世無雙。梅洛尼強調，「對我們義大利人來說，料理遠遠不只是食物本身，它代表著文化、傳統、勞動和財富」。

廣告 廣告

聯合國教科文組織表示，義大利美食不僅是一門烹飪技藝，更是「與家人和社區聯繫的方式，無論是在家中、學校，還是透過節慶、儀式和社交聚會」。義大利美食是義大利文化的核心，也是一代代義大利民眾傳承的關鍵。

義大利美食以整體國家名義入選人類非物質文化遺產名錄是首例，但聯合國教科文組織指出，過去像是日本的和食、法國的美食宴、馬來西亞的早餐文化等等，也都是以非特定菜餚，而是以飲食方式相關的習俗、技能、傳統文化獲選的例子。

義大利政府強力推動美食認證

梅洛尼執政以來一直致力於推廣義大利美食文化，意大利當局希望此舉能進一步促進義大利的旅遊業發展，義大利食品協會（Filiera Italia）執行長斯科達馬利亞（Luigi Scordamaglia）表示，義大利美食受到認可標誌著整個義大利在飲食產業製造供應鏈的成功。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

墨西哥通過法案！明年起對亞洲國家加徵最高50%關稅 劍指中國

中國女護士跑馬拉松奪冠爆紅！慘遭院方懲處：謊報理由請假去比賽

捐精男不知自己攜帶罕見致癌基因！歐洲197娃中招 罹癌率高達90%