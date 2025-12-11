義大利美食獲列聯合國文化遺產，全球首例！鳳梨香菜比薩表示...圖／翻自mozartcultures.com

「義大利美食」在本月10日，正式被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也在羅馬競技場點燈慶祝，這也是全球首個以「整體美食」入選的國家。

聯合國教科文組織這次把與義大利美食的製作與相關儀式，列入文化遺產名冊內，不過並非精準提到哪一道菜餚、食譜或地方特色入列，而是將「義大利美食」作為一個整體進行認可。認可的內容包括義大利人對烹飪和用餐儀式、所賦予的文化重要性，例如週日的家庭午餐、家中長輩如何教導後輩做義大利小餛飩等。

梅洛尼在慶祝致詞時也提到，義大利美食長期以來都是國家最具代表性的「形象大使」，對義大利人來說，美食不僅是食物或一組食譜，更是文化、傳統、勞動與財富的集大成。產業組織也預計，隨著這項世界級的認可，將在未來2年內，有望為義大利帶來約8%的旅遊成長。不過也有人士擔心，義大利已有部分地區例如威尼斯，已經出現過度旅遊的狀況，如果再加上這次的「美食熱潮」，義大利旅遊在未來很有可能被打折扣，失去傳統義大利的味道。

其實先前教科文組織曾將「法國美食宴」（le repas gastronomique des Français, composé de quatre plats）列入世界非物質遺產，另外還有日本「和食」及韓國泡菜都被列入世界非物質遺產。不過上述都是以「單一食物」或「單一食文化」被選入，這次則是以「義大利整體食物文化」入列，也是全球首例。



