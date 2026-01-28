義大利老宅改造計劃：新藝術風格老宅的舊痕新生，延續歷史風采

【撰文｜何靖惠．圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect】

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

義大利Q&A Studio與Giovanni Antico Architect共同携手，為杜林（Torino）的聖薩爾瓦里歐區（San Salvario）一棟90平方公尺老宅執行改造計劃。此區是義大利十九世紀末城市擴張時期的重要街區之一，使這棟新藝術風格住宅含有深刻的文化背景意涵，因此整體設計以歷史與現代之間的平衡對話展開。

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

設計團隊保留大部分原始格局，並在更新空間系統與每一處角落的同時，依然忠於原始精神，以細膩手法讓歷史層次更顯豐厚。施工過程中，一座帶壁畫的拱形天花板被意外發現，經部分清理後重新現身。部分牆面上刻意顯現的舊壁紙與彩繪殘片，成為空間中極具珍貴性的視覺焦點，塑造宛如居家考古的懷舊趣味。

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

主浴空間中用作收納壁龕的凹槽，實際上是通往公寓共用梯間的原始出入口，這樣的設計展現了歷史深度，也讓細節成為敘事的一部分。本案中所有的室內舊門扇皆予以修復並重新上漆，延續原有的風格痕跡。新設的次浴入口處採用隱藏式門板設計，使其完全融入牆面，不破壞整體的歷史韻味。

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

整體設計在真實與詩意細節之間流轉，讓大膽的當代設計元素在空間相互對話。兩間新設衛浴以強烈個性呈現，鮮明的克萊因藍與細緻的沙色，構築出鮮活而優雅的氛圍。衛浴表面選用添加色料的水泥基微砂漿，並以防水塗層處理，兼具自然質感與耐用特性；而地坪則採用天然橡木，經多層防護處理確保長久耐磨，呈現一種幾近永恆的質地。

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

起居空間經重整，拆除了原先隔開客廳與廚房的牆面，形成開放且流動的空間布局。廚房的空間配置以中島為核心，並強化自然通風與採光，鏡面不鏽鋼的明亮反射與深邃沉穩的「Verde Comodoro綠」之間取得平衡，營造出當代又精緻的對比美學。整體軟裝採取兼容並蓄爲原則，讓現代家具與古董元素自然共存，搭配裝飾性卻不喧賓奪主的經典燈具，以內斂姿態豐富空間層次。

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

圖片提供｜Q&A Studio + Giovanni Antico Architect

這棟新藝術風格老宅在改造計畫下，最終重現昔日光彩。設計團隊選擇延續過去的精神，重塑了時間的連結，舊有的痕跡不必被掩藏，也能轉化成空間最動人的風景。

