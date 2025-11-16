義大利老闆公審台客只點5披薩！ 同團部落客曝真相：店家原先有同意

義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝畫面）

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆，疑因不滿十幾位台灣觀光客只點5個披薩，竟直接拿手機錄影並嘲諷「台灣滾吧」，還將影片上傳IG公審，引發大批網友批評，事後老闆便發布影片致歉「我愛中國，我愛台灣」，並將帳號關閉。對此，網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」便還原現場情況，表示導遊事前有先詢問店家是否能點少一點，也獲得老闆同意，「以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。」

「阿嬌哥」在臉書粉專發文指出，「這麼巧！我就在這一團」當晚他們抵達飯店已經8點左右，導遊帶著年長的團員就近用餐，只是因為時差的關係，長輩根本吃不下，導遊說有先詢問過店家，說明時間晚了老人家吃不下，可不可以點少一點，當時店家也同意，最終13人只點5個披薩、多杯飲料和酒，「全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。」

廣告 廣告

「阿嬌哥」說，同團的幾個年輕人先查過評價，發現當事店家有頗多爭議，因此選了比較遠、評價較好的其他餐廳，1人點1份餐加1杯酒，店家還免費送了甜點，「平時自助習慣了，第一次跟團就出包，剛好遇上這次經驗實在很難忘！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「太扯了，如果店家覺得不OK應該先講清楚」、「真的很無言，做生意遊戲規則都馬寫清楚，如果有疑慮，店家應該是跟客人說明和商量，而不是嘲諷跟種族歧視」、「已經確定過還被這樣對待，真的很糟糕」、「希望我們台灣人不要過度自我審查，有時候出門在外不了解外國風俗也不要急著檢討自己人，只要能溝通並虛心接受入境隨俗就好」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「最美檢察官」妻認了婚姻不完美！首度訴內心話：不確定未來會不會離婚

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調