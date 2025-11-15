義大利老闆公審「16台人吃5披薩」！部落客也同團還原真相：同意少點餐

生活中心／施郁韻報導

16位台灣觀光客點5份披薩，義大利老闆怒嗆「台灣滾吧」。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起比讚合照。網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」也在同團，還原當時狀況，表示當時老闆也同意能否少點餐。

近日義大利一間披薩店老闆在影片中，用義語表示「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」老闆接著爆粗口說：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。」台灣遊客則表示來自「台灣」，老闆反嗆：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

隨後老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）發出道歉文，「向所有中國人及台灣人問好，我要為前兩天製作的影片道歉」，稱他深愛著中國和台灣人，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

「阿嬌哥的享樂生活」臉書粉專發文表示，台灣遊客義大利吃披薩被炎上的爭議，「這麼巧！我就在這一團」，她還原當時狀況，當天晚間由於塞車關係，抵達飯店已經晚上8點左右，導遊帶著年長的團員就近用餐，因為時差的關係，長輩根本吃不下，共13人有點多杯飲料和酒。

「阿嬌哥的享樂生活」提到，當下導遊說有先詢問過店家，說明時間晚了、長輩吃不下，能否點少一點，當時店家也同意，他們只點5個披薩，全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人，「一整天團員電話接不完，全台灣都知道他們去義大利玩。」

「阿嬌哥的享樂生活」說，同團另一群年輕人事前查過評價，發現當事店家爭議紀錄多，最終選擇步行到較遠、評價更高的餐廳，採「一人一份餐加一杯酒」，她也與義大利披薩合照，示範份量有多大。

