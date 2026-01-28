義大利西西里島山崩 三區宣布緊急狀態

義大利政府宣布，三大區進入極端氣候重創的緊急狀態，其中西西里島有城鎮，發生大規模山崩，民宅甚至被沖到懸崖邊，地基裸露，當地民防部門警告邊坡持續滑落，隨時有坍塌可能，緊急撤離1500人。

西西里島政府空拍小鎮，尼斯卡米，發生的大規模山坡土石流，長達4公里，同時監測到，邊坡滑落範圍加速擴大，危及民宅地基。

民防部門負責人 奇奇利亞諾：「(你是說懸崖邊的房子會倒塌嗎)，我不知道會不會倒，但確定的是，如果房子在山崩邊緣就不能住人。」

由於邊坡隨時有坍塌可能，當地一邊將安全區域擴大，一邊撤離1500人。除了土石流，先前西西里島遭受颶風重創，暴雨洪澇襲擊，把民宅沖到懸崖邊。

尼斯卡米居民 弗朗西斯科扎爾巴：「我被告知必須離開，儘管我家沒有或底下沒有任何崩塌，我們30年前就發生過第一次山崩，從來沒有人採取行動。」

義大利政府宣布，西西里島、薩丁尼亞，以及南義卡拉布里亞大區，受到極端氣候影響，進入緊急狀態期限1年。目前先從國家基金，撥款約新台幣37億元應急。

