義大利觀光小火車銷全球 創辦人無心插柳柳成蔭

（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）許多人造訪歐洲景點必搭「觀光小火車」，卻未必知道這些火車多數產自義大利。創業家伊佛多托（Ivo Dotto）在1962年出於愛好，製造了第一輛機動軌道火車，無心插柳柳成蔭，從此開啟家族企業的「小火車王朝」，產品銷至全球。

中央社記者應邀參訪位在北義威內托自由堡（Castelfranco Veneto）的「多托小火車」（Dotto Trains）工廠，現任執行長卡拉羅（Sabrina Carraro）是創辦人的姪孫女，她向記者表示，在歐、美、中東、亞洲都能看到各種多托小火車，她印象中也曾接過來自台灣遊樂園的訂單。

●小火車發明意外走紅 發展史環保導向

「多托小火車」工廠外觀低調，充滿歷史感的建築外僅有簡單火車標誌，很難想像這裡乘載了無數人的童年夢想。伊佛多托發明的首輛軌道火車，如今宛如「精神象徵」安放在公司走廊。

「伊佛多托在1962年製造這台軌道小火車放在花園裡，原是為了促銷他賣的盪鞦韆、溜滑梯等商品，結果小火車反而成了所有人的焦點。」卡拉羅笑說，「某種程度上，我們整個歷史就從那裡開始。」

1966年標誌觀光小火車發展史另一重要轉捩點，誕生第一輛「充氣輪胎小火車」。卡拉羅解釋，之前小火車只能在軌道運行，擺脫軌道束縛，讓小火車擁有交通工具的功能性。

接著是能源領域的不斷革新。基於關心環境生態，早在1995年，經典的「Muson River（穆森河）」小火車就已打造首款「電動版本」。在2014年、2018年，也陸續有兩種環保電動「多托巴士」（Dottobus）問世。

最近一次研發契機則是因Covid-19疫情，化危機為轉機。卡拉羅說，「疫情時期所有生產都停了，專案開發辦公室卻從未休息一天。」成果是成功研發新型電力小火車「Ivo 22」，相較先前電動車做出大幅技術革新，包括可選擇兩輪或四輪驅動，以應付較陡坡度，目前在義大利許多山區觀光小鎮都已換用該型號。

●家族企業銷全球有秘訣 客製化應付各需求

打開「多托小火車」網站世界銷售地圖，歐洲插旗密密麻麻，從大城市倫敦、維也納、盧森堡，遍及法、德、瑞士、西班牙小鎮，但該公司員工人數僅35名。

「我們負責設計、製作原型，研究哪些工序可在公司內完成，哪些可外包給承包商。」卡拉羅解釋，公司有很多可靠的小型合作商家，才能應付高峰期產量需求。

被問到平均交貨期，卡拉羅說，若零件備齊，最快一週內就能組裝好一列火車，主要取決於材料到貨時間，「最快交貨期可能是30天，也可能要30到60天或更長，若很多人同時訂購，就要按順序等待。」

卡拉羅表示，倉庫雖會有些「現貨」可立刻販售，但不會太多，因為讓小火車閒置需要成本，且客戶通常會要求客製化的車身外觀。

小火車銷售也有很強季節性，卡拉羅表示，「上半年約佔總營業額70%，下半年只占30%，主因多數是來自國外的訂單。」義大利市場只佔10%到20%，外銷產品7成是銷往歐洲各國，3成銷往其他各大洲。

依據外銷國家的地形市容，會有不同產品需求。卡拉羅表示，義大利小鎮巷弄多，小火車時速上限約25公里，但像美國幅員遼闊，就較少在城市使用觀光小火車，主要用於度假村。

相較大城市運用大型「觀光巴士」，卡拉羅表示，觀光小火車很適合山城或觀光島嶼，因尺寸較小可在狹窄街道穿梭，但小火車車廂本身就很重，還需拖著60名乘客的重量，因此最需克服爬坡挑戰，「從這角度來看，新型電動小火車的改革很重大，因為它專門設計成能在斜坡靜止並重新啟動。」（編輯：陳慧萍）1141107