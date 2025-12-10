義大利設嚴格個資規範 批准京東收購德Ceconomy

（中央社羅馬9日綜合外電報導）根據路透社今天看到的政府法令，義大利已對個人資料保護設下嚴格條件，以批准中國電商巨擘京東（JD.com）收購德國電子產品零售商Ceconomy。

義大利運用所謂的「黃金權力」立法，對影響國家戰略資產的國內外交易，保留阻止或設定條件的權利。

根據這項價值25億美元（約新台幣786億元）的德中交易，義大利境內144家零售店已易手，其中大多屬於MediaWorld連鎖賣場。Ceconomy旗下的Mediamarket、MediaMarktSaturn Platform Services Italia和Imtron Italia也包含在此次交易之中。

這份尚未公布的法令指出，羅馬政府裁定義大利的目標企業必須將消費者個人資料與京東及其子公司的資料分開保存。義大利政府已於上月有條件批准這項收購案。

法令指出：「Ceconomy持有的大量個人資料，不僅對義大利國家安全構成重大且切實的威脅，亦可能對其他（歐洲）成員國造成影響。」

文件補充，奧地利也曾在與義大利政府交換意見時，要求說明這項交易的相關影響。

為支持設定嚴格條件的決定，義大利政府補充說，Ceconomy約持有2162萬名義大利消費者的個人資料。

然而，文件進一步指出，京東承諾會保護義大利消費者的個資，並將其專門儲存在歐洲的資料倉儲中。

與阿里巴巴（Alibaba）和亞馬遜（Amazon）競爭的京東，近年來加速拓展全球市場。

美國總統川普實施關稅政策後，中國為了彌補失去的美國貿易份額，逐步以更低價格將商品轉向歐洲市場，在歐洲各國政府對此日益擔憂之際，義大利對個人資料設下嚴格條件。

義大利政府也要求相關企業，避免將大規模個資分享給歐盟以外的實體，或須完全遵守政府設定的條件後才能分享。（編譯：張曉雯）1141210