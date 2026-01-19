義大利設計師范倫鐵諾逝世！享耆壽93歲
[NOWnews今日新聞] 義大利著名時裝設計師、被譽為「20世紀時尚界巨匠」之一的范倫鐵諾（Valentino Garavani），19日在羅馬的住所逝世，享耆壽93歲。
綜合《BBC》等外媒報導，范倫鐵諾基金會當地時間週一宣布，范倫鐵諾已在親友陪伴下，於羅馬的家中離世，葬禮將於週五（23日）舉行，在那之前數天，遺體將先停放在米尼亞內利廣場（Piazza Mignanelli）。
公開資料顯示，范倫鐵諾1932年5月11日出生在義大利北部倫巴第大區的沃格拉（Voghera）小鎮，從小就展現對時尚的濃厚興趣，17歲時搬到巴黎學習，1960年成立同名品牌，其標誌性的「范倫鐵諾紅」享譽全球。
雖然范倫鐵諾本人已於2008年退休，但他打造的時尚帝國、對時尚的貢獻非凡，作品曾受到傳奇影后伊莉莎伯泰勒（Elizabeth Taylor）、前美國總統雷根的夫人南希（Nancy Reagan）、好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）等一眾名人青睞。
英國版《Vogue》前主編舒爾曼（Alexandra Shulman）在接受英媒採訪時表示，范倫鐵諾方方面面都體現了何為魅力與奢華，感嘆：「這真是個令人悲傷的消息，因為他是當代最後一位偉大的設計師之一，我認為他最大的貢獻在於，他成為了人們心目中理想的時裝設計師。」
原文連結：Italian fashion designer Valentino dies aged 93
