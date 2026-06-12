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義大利財政警察近日在南部破獲3個非法電視串流中心，查扣價值約65萬歐元的資產，並起訴4名嫌犯。警方指出，這次行動是為了在2026年美加墨世界盃足球賽登場前，全力打擊日益猖獗的數位盜版行為。

根據路透社（Reuters）報導，義大利警方在南部卡拉布里亞大區（Calabria）的克羅托內（Crotone）展開突襲，成功瓦解這個龐大的非法寬頻電視（IPTV）網路。該犯罪集團提供廉價的盜版訂閱服務，讓訂戶能觀看Sky、DAZN、Netflix和Disney+等知名付費平台的熱門內容。

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警方調查發現，這些非法訂閱每個月僅需10至40歐元（約新台幣350至1400元），甚至還貼心附帶「客戶服務」。目前已掌握至少2,769名付費用戶，而該集團則將不法所得轉投資於合法實體經濟與加密貨幣，企圖掩人耳目進行洗錢。

涉案的4名義大利籍嫌犯已被依違反著作權法及洗錢罪嫌起訴。此外，警方強調，購買非法串流服務的消費者也無法置身事外，這些用戶將面臨154歐元至5,000歐元（約新台幣5,400元至17.5萬元）不等的行政罰鍰。

原文出處：義大利警方破獲盜版串流中心 2026世界盃前重拳掃蕩

本文由AI協作，經編輯審核後發布