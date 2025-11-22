義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。
「科隆納宮」（Palazzo Colonna）僅在每週五、六上午開放參觀，很少旅行團排入行程，中央社應邀參訪，向台灣觀眾介紹這個羅馬絕美的隱藏版景點。
科隆納宮總監皮爾喬凡尼（Patrizia Piergiovanni ）向記者表示，多數博物館會將展品重新排列、打燈，但這棟建築致力保留所有裝潢細節與收藏原貌，走在其中宛如「穿越世紀的漫步」。
●科隆納家族史顯赫 出過教宗、海軍名將
這座豪宅迄今仍屬科隆納家族財產，科隆納是羅馬最古老又顯赫的世家之一，可溯源至12世紀。家族史上最有名人物，是在15世紀獲選為教宗馬爾定五世的奧多內科隆納（Oddone Colonna）。
當時正值拉鋸百年的「天主教大分裂」（Western Schism）結束，法國亞維儂與義大利羅馬爭奪教廷正統地位近一世紀，馬爾定五世上任後，將科隆納宮指定為教宗駐地，確立羅馬天主教正統地位。
皮爾喬凡尼表示，教宗馬爾定五世對其家族史和整個羅馬歷史都有深遠影響，「他是帶來重生的教宗，在他的帶領下，羅馬城重獲新生」。
科隆納家族另一名人是海軍戰將馬克安東尼奧（Marcantonio Colonna）。1571年，教廷率歐洲多個基督教國家組成神聖同盟，與伊斯蘭教鄂圖曼帝國爆發中世紀規模最大的「勒班陀海戰」（Battaglia di Lepanto）。馬克安東尼奧是神聖同盟艦隊指揮官，這場勝仗被視為當時歐洲信仰文化保衛戰，阻止了鄂圖曼帝國擴張。
「回顧這個家族的歷史，我們可說科隆納家族離不開羅馬，羅馬也離不開科隆納家族」。皮爾喬凡尼表示， 科隆納世家目前傳至31代，歷代家族在此宮殿已居住8個世紀，當代子孫、科隆納基金會主席帕斯佩羅（Prospero Colonna）與家人迄今仍住在這棟宅邸內，「但當然不是住在遊客的參觀路線」。
●參觀三重點：藝廊、伊莎貝爾公主故居、花園
科隆納宮參觀路線包括「藝廊」（Gallery）、「伊莎貝爾公主寓所」（Princess Isabelle Apartment）、花園（Garden）三大重點。其中最金碧輝煌的藝廊，幾乎所有參觀者步入都會驚嘆，華美壁毯、精緻雕塑、鑲金家具、手工玻璃燈具，樣樣皆是價值不菲骨董，更遑論每間廳堂牆上掛滿的中世紀藝術家傑作。
科隆納宮的陳設能跨世代維持原貌殊為不易，皮爾喬凡尼表示，許多貴族世家後裔繼承遺產時，若需繳納巨額稅款，往往會跟國家達成協議，將一些作品移交國家管理，像「波格賽美術館」（Galleria Borghese）和「巴貝里尼宮」（Palais Barberini）就是這樣誕生的。
但科隆納家族投注極大感情守護這棟建築，近代最關鍵人物是嫁入家族的黎巴嫩裔公主伊莎貝爾（1889-1984），她深愛這座宮殿，並把熱情傳給子孫。「伊莎貝爾公主寓所」將她故居原封不動保留，裡面處處可見她卓越的藝術品味。
這棟建築不僅室內裝潢令人大開眼界，連通的花園座落在小丘上，宛如俯瞰羅馬街景的空中綠洲。這裡布置得像個戶外博物館，擺飾古蹟、雕塑、噴泉造景，還有可眺望整個羅馬的觀景露台。
●電影「羅馬假期」拍攝地 遊客慕名重現經典場景
科隆納宮在電影史也佔據一席重要地位，因為1953年經典電影「羅馬假期」的最後一幕就是在此拍攝。女星奧黛麗赫本飾演的公主，從宮殿富麗堂皇的大廳階梯走下來，接受各國記者致意道別，其中包括飾演記者的男主角。
皮爾喬凡尼笑說，很多導演或佈景設計師走進科隆納宮藝廊，都會驚呼「這就是我們想要的一切」，但實際能獲得授權取景的電影不多，畢竟博物館最主要目的是保護收藏品。
「伊莎貝爾公主授權同意羅馬假期電影來拍攝，必須從另一個重要時代脈絡來解讀」。皮爾喬凡尼解釋，「這象徵羅馬在二次世界大戰後重生，因為電影講述的是漫步羅馬、重拾那份喜悅」。
儘管「羅馬假期」推出已超過80年，迄今仍有眾多影迷慕名來此朝聖，模仿劇情拍照留念。不過奧黛麗赫本當時在電影裡走下的階梯，在現實場景中還留著一枚砲彈，它是1849年法國軍隊在羅馬城內山丘發射的，當時法軍是來營救被義大利革命軍圍困的教宗庇護九世。
皮爾喬凡尼說，這裡最珍貴之處是處處都蘊含豐富故事，「每個人都能從中找到自己喜歡的東西，包括巴洛克藝術、文藝復興作品，或是華美的王室宮殿氛圍」。（編輯：周永捷）1141122
科隆納宮大廳 (圖)
羅馬科隆納宮藝廊內的大廳，是經典電影羅馬假期最後一幕拍攝地點，如今仍吸引眾多全球影迷來朝聖。中央社 ・ 4 小時前
沈伯洋赴海牙 參加自由聯盟會議 (圖)
民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，與各國議員交流。中央社 ・ 5 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 4 小時前
伊莎貝爾公主故居維持原貌 (圖)
家族近代最重要的人物是伊莎貝爾公主，她的故居被妥善保存為重要參觀景點，途中是佈置華麗的餐桌。中央社 ・ 4 小時前
