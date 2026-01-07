義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）義大利輪胎大廠倍耐力憂心因中資過高遭美國政府封殺，義國政府連續數月軟硬兼施，要求中國國企中化集團降低持股未果。近日傳出義政府可能祭出「凍結中資投票權」新招，讓中化降格為被動股東，以符合美國要求，並藉此迫使中化退讓持股比例。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，耶誕新年假期剛結束，倍耐力（Pirelli）股權案已搬上談判議程，因為據美國商務部工業暨安全局（BIS）要求，禁止進口或銷售包含風險國家（中國、俄羅斯）企業產製軟硬體的汽車，而3月17日是「調整符合規範」的最後期限。

報導指出，對倍耐力來說，美國是高科技輪胎的重要市場，因為難以在短期想出解套方案，倍耐力有可能對占有超過3成股份的中化集團實施「凍結投票權」措施，讓中化集團降為「被動股東」，以求符合美國政府的規範。

報導引述消息指稱，倍耐力高層近幾個月向中化提出各種解決方案，包括希望中化出售持有股份，卻進程緩慢，上個月據傳中化曾商請法國銀行討論撤資方案，但出售價格高於股市行情。可行方案包括由中化釋出10%到15%股權，或轉成可轉換公司債。

根據義媒「蟻報」（Le Formiche）今天報導，在義大利政府連續數月施壓下，中資可能很快就會與倍耐力告別。義大利政府急於滿足美國的期待，美國政府已愈來愈無法容忍，中國企業與技術占據美國與其盟友的主要產業，這次禁令是「關鍵一擊」。

蟻報指出，倍耐力視高科技輪胎Cyber Tire為核心技術，義大利政府一直努力尋找解套方案，因為如果倍耐力遭禁止在美國市場使用高科技輪胎技術，等於切斷了倍耐力的企業命脈。（編輯：田瑞華）1150107