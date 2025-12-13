義大利通緝犯「假扮雕像」躲警察 遭鎮長識破落網

義大利一名通緝犯躲在耶穌降生的聖誕布景。（圖／翻攝自臉書）

義大利南部普利亞大區小鎮加拉託內（Galatone）日前上演離奇一幕，一名遭到通緝的男子為了躲避警方追捕，竟然躲進聖誕布景中假扮雕像，結果被剛好路過的鎮長當場識破，男子最終還是被逮捕入獄。

綜合外媒報導，義大利普利亞大區的小鎮加拉託內（Galatone）一名38歲來自迦納的男子，先前因涉嫌襲警，被博洛尼亞地方法院判處9個多月徒刑。之後男子為躲避警方追捕，一路南下逃到加拉託內，並躲進鎮上聖十字廣場的耶穌降生聖誕布景中。

6日下午，加拉託內鎮長菲洛尼（Flavio Filoni）散步經過廣場時，看見旅遊局設置的真人大小聖誕場景，沒想到其中一尊「雕像」突然動了一下，於是菲洛尼先聯絡鎮公所人員，嘗試勸說該名男子離開現場，但對方卻不願離開，回答「這裡是我家」。直到警方和憲兵到場處理，才發現該名男子是通緝中的逃犯，當場將他逮捕歸案。

事後，菲洛尼轉發當地媒體報導並分享這段經歷，表示一開始他以為這個人只是耶穌誕生布景的一部分，後來才意識到那是個真人，「這起事件證實了，充分信任那些保障安全和合法性人員的日常工作是多麼重要」。

