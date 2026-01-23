義大利通過法案規範AI 傳播深偽內容屬刑事犯罪

羅馬南區這所技術學校的電腦課學生，正在學習使用日漸普及的新工具來建立網路。

Galileo Galilei技術學校老師波納表示，「我允許各位使用個人電腦的AI應用程式，去尋找設定流程，一旦它對提示給出答案，我們來看答案是否確實正確。」

AI在義大利應用的範疇越來越廣，去年10月還成為了歐盟第一個，通過完整國家AI法案的成員國。新法鼓勵學生在教師的指導下使用AI，目的是要能夠知道怎麼使用互動聊天機器人。

Galileo Galilei技術學校學生說，「當我有太多需要讀的東西，我可以在較短時間內，更有效率的把資訊整理好，如此我就可以專注我真正需要的，只需要研讀真正需要的部分，這樣我準備較為充分。」

Galileo Galilei技術學校學生表示，「如果我用它來考試，但我事先沒有做功課，我就會問錯問題，它就會給我錯誤的答案，所以我必須事先理解正在學習內容，才能問對問題解決問題。」

健康醫療產業同樣也受AI法案管轄，以羅馬這所醫院的長期住院治療部門為例，他們使用自己院內數據科學家，以預測演算法所研發的，人工控管AI平台管理病患資料，新法授權工作人員以「匿名化資料」開發AI工具。

奧斯定傑梅利大學聯合診所資通主管馬切堤表示，「舉例來說，預測模型讓我們知曉患者暴露的風險，從90年代初期開始，我們便對醫院數據的儲存與管理進行投資，如此我們就有幫助AI的訊息，因為它需要資訊來源，就像是正在學習的兒童，你給的訊息越多，它學的就越多。」

一位參與起草AI法案的參議員，對記者解釋法案的理念。

義大利兄弟黨參議員羅薩表示，「一方面人工智慧可以是人類發展的機會，另一方面法律必須管控任何AI的誤用。」

而針對國家關鍵設施如醫院、機場、發電廠的網路攻擊，使用AI工具的比例也越來越多。

國家網路安全局主管卡拉米亞表示，「我們持續進行各種預防管控措施，以阻止攻擊發生，上個月義大利有10起攻擊，上個星期有3件。」

法案重點鎖定以人為中心，透明且安全的使用AI，強調創新、網路安全與隱私的保護，並指派國家網路安全局、義大利數位局兩個單位負責監控、警告與懲罰AI犯罪行為。舉例來說，非法傳播生成式AI、深偽內容是刑事犯罪，會被定罪入獄。此外，還規定14歲以下者必須在父母同意下，才能使用AI。