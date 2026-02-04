義大利阿嬤「白內障手術要排隊1年」！急赴台治療「結局曝」網超感動

生活中心／綜合報導

台灣醫療再度被國際病患點讚！一名義大利奶奶因在當地白內障手術需排隊一年，乾脆飛來台灣接受治療，不僅手術順利完成、視力恢復到1.2，當他豎出大大拇指的瞬間，醫生感動表示：「那是對台灣醫療最好的肯定！」。該名義大利奶奶的經歷曝光，迅速引發大量網友與旅外台灣人分享歐美看病「又貴又慢」的經驗，對比之下更凸顯台灣醫療效率、品質的珍貴，讓不少網友感嘆：「台灣醫療真的很棒！」

排隊一年太久 義大利奶奶乾脆飛來台灣動手術

眼科醫師齊育殿近日在社群平台分享一段門診故事，他提及由於在義大利白內障手術往往需要排隊等待長達一年，就有一名義大利奶奶在親友推薦下，決定遠渡重洋來台灣就醫。手術當天，親友還特地進入手術室協助翻譯，就是為了讓溝通更加順暢，過程中出現一段插曲，德國儀器一度「不聽話」時，讓義大利奶奶幽默笑著緩頰：「沒辦法，我們義大利跟德國可是世仇！」話瞬間化解現場緊張氣氛，也讓手術順利完成。

義大利阿嬤「白內障手術要排隊1年」！急飛台灣治療「成果曝光」網感動：真的好棒

手術順利完成後，奶奶雙眼視力恢復到1.2，對成果相當滿意，並豎起大拇指向台灣醫療團隊致意。（圖／翻攝自Threads@oph_dr_chi）





豎起大拇指道謝 醫師盼她把台灣美好經驗帶回義大利

齊育殿分享，奶奶術後恢復狀況良好，雙眼視力達到1.2，對成果相當滿意，還豎起大拇指向醫療團隊致意，從照片就能看到奶奶朝氣滿滿模樣，醫師也補充這次手術為奶奶全自費，但奶奶認為「用金錢換取時間很值得」。醫師感動表示，看見患者露出滿意的笑容、比出大拇指，就是「對台灣醫療最好的肯定」，也希望奶奶能把這份清晰與台灣的美好經驗帶回義大利，讓更多人看見台灣醫療的實力與效率。

旅外網友有感：台灣醫療真的值得珍惜

貼文曝光後，許多網友紛紛留言讚嘆台灣醫療的便利與品質，不少旅外台灣人也分享親身經歷，直言在歐洲與美國看診往往需等待數週甚至數月，有人說「在義大利看急診就等了5小時」、「在法國安排白內障手術等了一年還沒排到」、「義大利要排兩年，不是一年」，更有人指出在美國自費手術費用高達數萬美元。對比之下，網友感嘆台灣醫療資源集中、效率高又相對平價，「應該珍惜台灣的醫療資源」、「等一年眼睛都要瞎了……」、「台灣真的好棒」、「你寫到的不只是效率，而是醫療裡那份被照顧、被尊重的安心感。 真正讓人跨海而來的，往往不是技術本身，而是信任與溫度。 這樣的場景，很難不讓人感動。」。









原文出處：義大利阿嬤「白內障手術要排隊1年」！急飛台灣治療「結局曝光」網感動：真的好棒

