義大利餐廳推3D列印植物肉 科學家重現肌肉纖維感

位於羅馬的Impact Food衝擊食代餐廳賣的雖然是義大利菜，但菜單上一部分的餐點使用相當特別的食材，那就是來自實驗室培育的3D列印植物肉。

衝擊食代Impact Food 創辦人特倫說明，「我們常給顧客舉個例子，你吃過長頸鹿肉嗎？沒有，沒錯這就是關鍵，當然這不是真的長頸鹿肉，但這是一種激將法，激發你去探索一種從未吃過的肉類是什麼味道，也就是說去尋找一種全新的但本質依然是肉的風味。」

衝擊食代餐廳賣的3D列印植物肉含有膠原蛋白結構，可重現肌肉的纖維感，儘管售價比一般肉貴，但買單的顧客大有人在。根據開發的實驗室調查，高達59%的受訪者願意嘗試這類高科技食品。

ENEA農業4.0實驗室負責人馬薩回應，「初步調查顯示消費者對創新很感興趣，當大眾意識到自己正參與良性循環過程，他們通常會願意接受不尋常的新產品，甚至是稍高一點的價格。」

由ENEA農業4.0實驗室結合高精密儀器與傳統食品產業的Nutri3D計畫，從植物培育、加工到製造建構一條龍的生產模式。

首先在實驗室栽種植物萃取出植物細胞和果皮殘渣做成高營養密度的稠狀汁液，也就是用來列印的植物墨水，再用高精密的3D列印機器列印出外型精緻、口感豐富的原型食物。

整個計畫證明在面對氣候變遷與耕地減少的困境下，無須依賴土地耕種也能生產兼備營養和美味的糧食，過程中也體現循環經濟與友善環境的永續價值。

馬薩表示，「顯然義大利人加入了一些創意，結合植物細胞食品與農產廢棄物增加永續性，這絕對能實現循環經濟並發明出兼具兩種優點的創新食物基底。」

這種不依賴土壤的生產系統也可用於資源匱乏的環境。目前實驗室正在探索在太空環境種植幼苗菜和經過基因編輯的奈米番茄，未來這些糧食將成為執行月球和火星長途任務的太空人糧食。

儘管列印食物聽起來和我們熟悉的美食還有一段距離，但這場餐桌上的革命已經是現在進行式，這不僅是科技突破，更是一場關於永續與創意的新型態的糧食實驗。