義大利餐廳老闆直播辱罵台人「滾吧」！ 旅遊部落客也同團還原真相
義大利蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）餐廳「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆，因不滿台灣團客只點5個披薩，當場拿起手機拍影片公審，還以「台灣人不懂英文」嘲諷，讓不知情的台人還面對鏡頭開心比讚，該店家遭炎上，老闆也發布影片向「台灣人、中國人」道歉。事後，一名同行的網紅部落客也還原現場，表示導遊有和店家溝通，「老闆同意可以少點」，卻還是遭辱罵，讓人感到意外。
部落客「阿嬌哥的享樂生活」在粉專發文還原真相，表示遭公審的台灣觀光客一共有13人，當天因塞車，抵達飯店已經晚上8點，導遊趕緊帶著年長的團員到附近用餐，不過因時差關係，長輩根本吃不下，和店家詢問「可不可以點少一點」，當時對方也同意了，因此這行人點了多杯飲料、酒，以及5個披薩。
「阿嬌哥」表示，老闆全程都是笑笑地說著義大利語，原以為是熱情招待客人，沒想到卻是直播罵人，「結果一整天，團員電話接不完，全台灣都知道他們去義大利玩」。
她也說，自己跟幾個年輕人一起行動，查過相關評價後，發現「那家是有名的黑店」，因此選了比較遠、評價比較好的店家，並遵循當地點餐禮儀，一人點了一份餐、一杯酒，店家也熱心招待甜點，沒想到與同行長輩竟有著極大反差，讓她相當難忘。
一名在台灣生活5年的義大利人林凱恩也發文分享看法，表示看到台人遭辱罵「有點心痛」。他解釋，在義大利飲食文化裡，「一人吃完一整個披薩」是非常正常的習慣，也很少多人分食一個披薩，但也能完全理解，對外地人而言，無法輕易了解文化差異，「義大利老闆卻做出那麼強烈又負面的反應，這真的不應該。」
林凱恩說，在義大利觀光區，很多餐廳避免誤會，都會提前告知顧客「低消」或是「點餐規定」，反觀老闆不僅沒有盡到這樣的義務，還將責任推給顧客，明顯違背義大利餐飲界的一句話「il cliente ha sempre ragione（客人永遠是對的）」，更何況還公開錄影、羞辱客人，「這種行為完全不符合我們的專業，也不能代表義大利。」
他也喊話，希望台灣人不要因為這件事就對義大利失去興趣，「我可以保證，真正的大部分義大利人都很熱情、很友善，也真心歡迎台灣旅客的」。
