義大利高溫洪水事件頻仍 376件極端天氣近年次高

（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）義大利2025年極端天氣事件創下近年第2高紀錄，據義大利環保聯盟（Legambiente）發布調查，2025年義大利共記錄376起極端天氣事件，比去年增加5.9%，僅次於2023年創下的383起紀錄。

義大利安莎（ANSA）通訊社今天報導，義大利2025年極端天氣事件頻傳，多處出現高溫破紀錄，這是自2015年以來，極端天氣事件最頻繁的第2高紀錄。北義倫巴底（Lombardia）大區、南部西西里島和中部托斯卡尼（Toscana）大區受影響最大。

報導引述，根據義大利環保聯盟旗下「城市氣候觀測站」（Città Clima Observatory）與Unipol集團合作完成的報告，2025年義大利共記錄到376起極端天氣事件，比2024年增加了5.9%；2023年則記錄到383起。

高溫、洪水、風災是最常見的極端天氣事件。根據環保聯盟數據，破紀錄高溫案例增加94.1%、暴雨引發的山坡土石流增加42.4%，風災增加28.3%，情況令人憂慮。

北義倫巴底、南部西西里島、中部托斯卡尼是受災最嚴重地區，其中衝擊最大的城市包括北義熱那亞（Genoa）、杜林（Torino），以及西西里島城市墨西拿（Messina）。

報導指出，今年義大利南部遭受嚴重乾旱危機，其中以薩丁尼亞島（Sardegna）、西西里島和普利亞（Puglia）大區受災最為嚴重。

義大利環保聯盟引述德國曼海姆大學（University of Mannheim）研究指出，2025年義大利因氣候危機造成高達119億歐元（約新台幣4388億元）損失，預計到2029年損失將上升至342億歐元。

環保聯盟警告，氣候危機不會對任何人手下留情，義大利必須徹底落實2023年底通過的「國家氣候變遷適應計劃」，撥付必要的財政資源，並通過禁止破壞這塊土地法律。（編輯：唐聲揚）1141230