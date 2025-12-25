義大利高速公路大爆炸！橘紅火焰吞噬現場

義大利高速公路驚傳大爆炸。（示意圖／Pexels）





義大利高速公路驚傳大爆炸！一輛液化石油氣槽車在聖誕節交通尖峰時段，與卡車碰撞起火後，瞬間發生劇烈爆炸。橘紅火焰高騰，吞噬整個車陣，沿路加油站玻璃全部碎裂、路面嚴重受損，現場驚心動魄。

一團超大型火球出現在車陣上空，伴隨震耳欲聾的爆炸聲，橘紅色火焰瞬間壟罩全場，民眾被嚇得忍不住驚呼，場面十分驚人。

義大利高速公路一輛液化石油氣槽車，於聖誕節交通最繁忙的高峰時段發生爆炸，事故初步調查顯示，與另一輛卡車發生碰撞，隨後起火燃燒，消防人員接獲報案後立即趕赴現場，並迅速撤離附近民眾。

然而，在救援行動進行期間，槽車發生劇烈爆炸，強大的威力不僅毀壞了路面，還造成附近加油站的餐廳玻璃全毀，各項設施嚴重受損，相當驚人，所幸由於事先撤離，現場並無人員傷亡，也成功撲滅餘火，而高速公路封鎖數小時後，目前已重新開放通車。

