義大利麵何辜 川普課107％關稅恐退出美餐桌？
財經中心／廖珪如報導
華爾街日報報導，過去備受消費者喜愛、來自義大利的通心粉或螺旋麵等等，恐將從超市貨架上消失。商務部9月宣布對13家義大利麵品牌徵收91.74%反傾銷關稅，訂2026年1月生效。川普政府之前已對歐盟進口商品徵收15%關稅（兩者跌家近107%）。
義大利是最具代表性的義大利麵產業，是美國的義大利麵主要進口源，去年義大利麵產業對美出口近7億歐元。美國商務部這次對義大利麵的審查期為2023年7月1日至2024年6月30日，初步結果於2025年9月4日公告，因此最終結果預計在2025年12月4日前出爐。由於川普上任後，義大利總理梅洛尼多次與川普會面，原本以為義大利麵關稅會有解方，但是進入調查倒數計時，川普政府卻沒有解禁的意思，不少廠商已經開始做好退出美國市場打算。
食品產業分析師、SupermarketGuru網站主編朗伯特（Phil Lempert）表示，如果反傾銷關稅生效，可能導致義大利麵食品商退出美國市場。業者團體警告，此舉不僅可能造成義大利麵價格暴漲一倍，更將促使受影響的公司全面撤出美國市場，進而徹底改變數百萬美國家庭在進口義大利麵上的消費選擇。分析人士認為，這場潛在的貿易裂痕，同時也預示美國和歐盟在食品進口及國際商業關係上將面臨更廣泛的緊張局勢。
1990年代中期以來，商務部一直在對義大利的進口義大利麵產品定價行為進行反傾銷調查；美國自己的義大利麵生產商，經常對義大利進口產品提起反傾銷申訴。
但這次商務部宣布實施高額反傾銷關稅，首次有如此多家義大利麵生產商面臨可能扼殺貿易的關稅。除了義大利出口美國的義大利麵可能從美國人餐桌上消失，也已引發華府和羅馬的外交爭端。雖然白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「義大利麵不會消失」。他提到反傾銷稅目前只是一項提案，尚未最終確定， 「在初步調查結果最終確定之前，義大利麵生產商還有時間繼續參與審查」。
其他人也在看
林佳龍曝台美關稅協議差最後一步 就等「大老闆」做決定
台美關稅協議攸關台灣多個貿易產業及台商的生計，行政院經貿辦日前表示有進展，已進入書面討論協商共識階段，而林佳龍今日接受電視節目專訪時更透露，基本上已經談得差不多了，就等川普什麼時候說OK；美方談判團也認為，美方跟台灣談得很好，就等著「大老闆」（美國總統川普）做決定。中時新聞網 ・ 10 小時前
北市議會通過新壽北士科分手費44.3億 李四川曝輝達權利金：不超過這數字
輝達海外總部進駐北士科T17、T18，北市府與新光人壽敲定分手費共44.3億元，台北市議會今（18）日審議此案，獲藍綠白3黨議員一致支持，提案順利通過。台北市副市長李四川指出，輝達願意概括承受14.41億元，同時輝達不動產副總裁也將於下周拜訪台北市長蔣萬安。李四川在議會說明時表示，新壽原先提出解約金44.7億元，北市府經會計師審查後刪減約4000萬，最終確......風傳媒 ・ 10 小時前
高科技亮眼擺脫關稅陰霾 營所稅暫繳稅額4881億元創新紀錄
財政部今日公布今年9月營所稅暫繳情形，儘管今年受到美國對等關稅壓力，財政部採取延分期繳納措施，但營所稅暫繳情形受惠於經濟表現好，尤其是半導體、高科技產業今年表現亮眼，因此暫繳稅額達4881億元，再創歷史新高，年增率17％、暫繳件數則達33萬910件，年增率約4.4％。中時財經即時 ・ 9 小時前
新壽分手費44.3億"含除草.logo調整" 李四川:輝達願概括承受
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導 輝達海外總部落腳北士科T17、T18，新壽合意解約費用44.3億元，今天（12日）下午議會召開大會審議備查，但議員質疑，新壽竟然連除草費、新新併Logo調整費都加了進去，認為內為不合理。台北副市長李四川回應，扣除權利金29.9億繳還新壽，北市府與輝達協調後，其餘費用輝達概括承受，預計最快週五和新壽簽署解約。民視 ・ 9 小時前
全額現金付款！IVE張員瑛豪砸137億韓元買下首爾別墅 金泰希、Rain曾是鄰居
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導南韓知名人氣女團IVE成員之一的張員瑛，近日傳出以137億韓元（約3.6億元台幣）現金買下位於首爾龍山區漢南洞的高級別墅；據...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
關稅受災戶商億-KY 前三季稅後純益年減逾45％
大環境關稅不確定因素影響，商億-KY（8482）12日公告第三季財報，累計前三季歸屬於母公司業主淨利1.84億元，年減45.72%，每股盈餘（EPS）1.74元少於去年同期3.16元。商億指出，在全球市場波動與貿易政策變化下，將持續維持主要品牌客戶合作，穩定推進全球供應鏈布局。中時財經即時 ・ 9 小時前
因應美關稅我出口供應鏈支持方案 經部首辦說明會
經濟部日昨在高雄科學工藝博物館舉辦首場「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會」，現場有近百位業者及公協會代表與會，同時有超過二千人次於線上觀看直播，反應非常熱烈。經濟部預計十一至十二月在臺中、臺北、臺南、宜蘭等地舉辦說明會，歡迎有需求業者可至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw/）報名參加。為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊、提升產業競爭力、開拓多元海外市場，行政院四月起公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於十月十七日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入九三○億元，協助受影響產業及勞工因應。 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
關稅、匯率受災戶！特力前三季獲利大減88.7％、EPS0.07元
因美中關稅不確定因素未解，加上匯率衝擊，特力（2908）12日公布第三季財報，淨利歸屬於母公司業主為3,100萬元，EPS0.06元，累計前三季稅後純益3430.8萬元，較去年同期大減88.70%，EPS0.07元少於去年同期的0.60元。中時財經即時 ・ 9 小時前
曾哭倒黃仁勳肩上! 軟銀再出清輝達 變現58億美元改抱Open AI
財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導還記得去年日本軟銀社長孫正義，後悔太早賣掉輝達持股，"哭倒"在輝達執行長黃仁勳的肩膀上嗎？沒想到，上個月軟銀再度出清輝達，套現58億美元，相當於新台幣1809億元！財務長表示，是為了投資OpenAI的計畫籌措資金。但市場對於軟銀出清輝達的策略，似乎不太買單，軟銀盤中股價一度下殺10%。民視財經網 ・ 10 小時前
造謠80億歐元換蕭美琴演講 網友機場被逮辯稱"反串文"
政治中心／綜合報導副總統蕭美琴7日在IPAC大會發表演說，但竟有網友發文，指稱台灣捐了80億歐元才讓蕭美琴上台，總統府不滿造謠報案，今天這名陳姓網友搭機返國時，警方前往機場逮人，他辯稱只是轉發反串文，犯什麼法？民視 ・ 10 小時前
卡位美股財報季 美股ETF新「三冠王」誕生！009813掛牌狂吸3.8萬人氣
管全球市場面臨貿易戰與地緣政治等多重挑戰，但美國企業憑藉穩健的財務體質和強勁的獲利能力，持續吸引全球資金。台灣投資人對美股龍頭的佈局熱度絲毫不減，Q3 美股企業財報普遍優於預期的激勵下，「貝萊德 iShares 安碩標普 5鉅亨網 ・ 9 小時前
台美關稅遲不開獎！談判卡在哪？中經院長分析「關鍵癥結」
台美關稅談判進入最後關頭，總統賴清德表示「只差臨門一腳」，但外界關注這一步究竟卡在哪裡。中經院院長連賢明今（12）日受訪指出，關鍵點可能在於川普政府對半導體產業的課稅方式「還未下定決心」，「可能是半導體的部分比他們想像的複雜，目前幾乎沒有國家在半導體項目談得很確定。」中時財經即時 ・ 9 小時前
高盛一語驚人！美股未來十年墊底 新興市場才是黑馬
《彭博》周三 (12 日) 報導，高盛集團 (GS-US) 策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 警告，美股未來十年可能持續落後其他市場，建議投資人提高海外配置比例，分散風險。鉅亨網 ・ 9 小時前
新版貨物稅減徵 新購汽車最高退稅10萬元 拚車市買氣力抗關稅衝擊
財政部於今（12）日宣布，會同經濟部修正發布及更名相關辦法，自今天起，汽機車貨物稅減徵優惠期程，延長至 119 年 12 月 31 日，同時擴大適用範圍，將「新購」小型汽機車也納入減徵行列，如新購排氣量在 2,000cc 以下的小型小客鉅亨網 ・ 9 小時前
造謠蕭美琴IPAC演講砸80億歐元 41歲男「坐輪椅」下機遭逮：會信腦有洞
一下機就被逮！副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟大會」，卻有網友PO文指出台灣砸80億歐元（約新台幣2800億）換取演說機會，其中一名涉嫌造謠的陳姓男子，被警方以IP位址鎖定，返國後立刻遭逮，他拒絕戴帽子好意並表示：「我又不是殺人犯」，還說會把反串文當真的人是腦子有問題。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網PO「捐80億歐元換副總統演講」刑事局逮2嫌！他喊「反串文當真的人腦子有問題」
日前有網友發文稱台灣捐80億歐元讓副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說，刑事局獲報後追查鎖定2名男子涉案，其中一人日前到案，另名男子今返國在桃園機場遭逮送辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
Luxgen變Foxtron挑戰特斯拉？傳鴻海吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
裕隆（2201）與鴻海（2317）兩大集團的電動車合作，正進入關鍵轉折。市場傳出，裕隆決定將旗下自主品牌納智捷（Luxgen）股權轉移至雙方合資公司鴻華先進（2258），等同讓鴻海間接取得品牌主導權。目前鴻華先進股權結構為鴻海持股45.62％、裕隆43.83％。若納智捷成為鴻華先進100％子公司，雙方將透過鴻華平台完成垂直整合，從技術研發、整車製造到品牌銷售......風傳媒 ・ 11 小時前
義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場
義大利幾家最大的義大利麵出口商沮喪指出，由於美國對義大利麵品牌徵收合計高達107%的進口關稅和反傾銷關稅，在美經營成本過...世界日報World Journal ・ 1 天前
【公告】日勝生董事會決議通過對「財團法人日勝文教基金會」捐贈
日 期：2025年11月12日公司名稱：日勝生(2547)主 旨：日勝生董事會決議通過對「財團法人日勝文教基金會」捐贈發言人：陳婷婷說 明：1.事實發生日:114/11/122.捐贈原由:作為本公司對板橋浮洲案社區總體營造用3.捐贈金額:新台幣9,500,000元4.受贈對象:財團法人日勝文教基金會5.與公司關係:該基金會董事長為本公司董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:授權董事長在不超過新台幣950萬元額度內，分次予以捐贈。中央社財經 ・ 10 小時前
鴻海Q3 EPS4.15創高！劉揚偉展望明年更好
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日召開法說會，公布第三季營收破2兆元，淨利達577億元，季增30%、年增17%，每股稅後純益4.15元，營收獲利皆創下有史以來最猛新高。董座劉揚偉表示，樂觀看待...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前