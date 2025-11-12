義大利麵何辜 川普課107％關稅恐退出美餐桌？

財經中心／廖珪如報導

華爾街日報報導，過去備受消費者喜愛、來自義大利的通心粉或螺旋麵等等，恐將從超市貨架上消失。商務部9月宣布對13家義大利麵品牌徵收91.74%反傾銷關稅，訂2026年1月生效。川普政府之前已對歐盟進口商品徵收15%關稅（兩者跌家近107%）。

義大利是最具代表性的義大利麵產業，是美國的義大利麵主要進口源，去年義大利麵產業對美出口近7億歐元。美國商務部這次對義大利麵的審查期為2023年7月1日至2024年6月30日，初步結果於2025年9月4日公告，因此最終結果預計在2025年12月4日前出爐。由於川普上任後，義大利總理梅洛尼多次與川普會面，原本以為義大利麵關稅會有解方，但是進入調查倒數計時，川普政府卻沒有解禁的意思，不少廠商已經開始做好退出美國市場打算。

廣告 廣告

食品產業分析師、SupermarketGuru網站主編朗伯特（Phil Lempert）表示，如果反傾銷關稅生效，可能導致義大利麵食品商退出美國市場。業者團體警告，此舉不僅可能造成義大利麵價格暴漲一倍，更將促使受影響的公司全面撤出美國市場，進而徹底改變數百萬美國家庭在進口義大利麵上的消費選擇。分析人士認為，這場潛在的貿易裂痕，同時也預示美國和歐盟在食品進口及國際商業關係上將面臨更廣泛的緊張局勢。

1990年代中期以來，商務部一直在對義大利的進口義大利麵產品定價行為進行反傾銷調查；美國自己的義大利麵生產商，經常對義大利進口產品提起反傾銷申訴。

但這次商務部宣布實施高額反傾銷關稅，首次有如此多家義大利麵生產商面臨可能扼殺貿易的關稅。除了義大利出口美國的義大利麵可能從美國人餐桌上消失，也已引發華府和羅馬的外交爭端。雖然白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，「義大利麵不會消失」。他提到反傾銷稅目前只是一項提案，尚未最終確定， 「在初步調查結果最終確定之前，義大利麵生產商還有時間繼續參與審查」。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／低軌衛星王者 昇達科目標價來了！

個股／記憶體高貴會影響？ 華碩新目標價曝

盤勢／沒站穩28000點 台股交易4重點

