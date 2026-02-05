義大利麵加三色豆香菜太狂 蔡英文1句話網笑瘋：我要報警

近來香菜口味產品在台灣意外掀起話題，從洋芋片、馬卡龍、霜淇淋，到近期登場的香菜花生奶茶，接連在網路上引發打卡熱潮。不過，這些創意還不算最狂。近日有美食部落客分享，台南一間餐廳竟推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，超獵奇的組合曝光後，連被網友封為「全台最大咖香菜控」的前總統蔡英文都忍不住親自現身回應。

該名美食部落客日前在Threads發文指出，該餐廳主打多款創意義大利麵，不僅有珍珠奶茶口味，甚至把多數人避之唯恐不及的「芋泥、三色豆、香菜」全部混在一起，做成一道義大利麵，直呼「到底是什麼奇葩組合！」

廣告 廣告

貼文曝光後迅速引發熱議，平時也會在Threads上「海巡」的蔡英文也親自留言表示：「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面……這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」一番幽默回應立刻掀起網友笑浪。

不少網友紛紛留言調侃，「幸好您卸任了，否則我怕歐洲會對台灣宣戰」、「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵」、「我要報警了，對，我知道您是前總統，但我還是要報」、「我一向相信蔡英文在外交上的判斷精準又穩健，但這次我第一次產生懷疑」。

也有網友發揮黑色幽默表示，「再浪費食物，這就是你下地獄要吃的」、「請老闆帶著這間店離開地球」、「這道要判無期徒刑不得假釋」、「我貸款也要告你」，還有人笑說「義大利人在你背後真的很生氣」、「上個月才去吃，先挑戰珍珠奶茶的，下次再來挑戰芋泥三色豆」、「在義大利看到這個貼文，馬上環顧四週有沒有別人看到我的螢幕，我很怕你知道嗎？」

【看原文連結】