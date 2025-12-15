義大利麵怎麼吃才不怕胖？3醬料「這款熱量最高」 主菜也有差

義大利麵從麵條到醬料、主菜，都會影響熱量攝取。（示意圖／Pexels）

義大利麵是不少人熱愛的異國美食，但同時也是許多人減肥、控制熱量時心中的「地雷食物」。營養師高敏敏近日分享，義大利麵其實也能吃得健康又不怕胖，關鍵就在於聰明挑選麵條、醬料與主菜，透過合理搭配，就能享受美味同時兼顧營養與體態。

麵條熱量有差，直麵更勝一籌

根據每100公克麵條的熱量估值，常見的圓直麵、螺旋麵、筆管麵熱量約在344至355大卡之間。其中，表面較光滑的直麵相對不易吸附醬汁與油脂，進而降低整體熱量攝取，相較於容易「鎖醬」的細扁麵、螺旋麵與蝴蝶麵，是更佳選擇。

醬料選得巧，清炒最低脂

在醬料的選擇上，每200公克的紅醬約為211大卡、青醬298大卡、白醬則高達319大卡。相較之下，最清爽的「清炒」方式僅約136大卡。高敏敏建議，若想減少脂肪攝取，可優先選擇清炒類型，其次為紅醬，並盡量避開高油脂的白醬與青醬。

主菜挑白肉、海鮮更健康

主菜部分，傳統義大利肉醬或培根、香腸等加工肉品熱量較高，例如德國香腸（2條）熱量達259大卡。若改以雞胸肉、菇類或海鮮入菜，像是蝦、干貝、蛤蜊組合僅約53大卡，則能有效減少負擔，吃得更安心。

高敏敏提醒，「吃義大利麵不一定要有罪惡感，關鍵在於選對麵條、挑對醬料、避開高脂主菜」。她強調，只要從小地方開始調整，熱量就能差出一大截，無論是減脂或注重營養的人都能享受義式美食的美好。

（圖／高敏敏營養師）

