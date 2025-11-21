義大利麵未來恐被徵107%關稅 業者揚言退出美國市場

川普政府對進口商品開出的對等關稅，鋼鐵50%、銅50%、汽車最高25%，而真正能讓國庫稅收大進帳的，恐怕會是義大利麵，因為明年1月起，稅率恐將從目前現行的15%來到107%。進口食材業者聽到這個消息後，普遍反應是「Mamma mia！有沒有搞錯。」

費城食品行老闆奧瑞瑪認為，「義大利麵是一個相當小的產業，我是說要找碴，有很多其它更大的東西，不應該是義大利麵，不應該是食物，我是說，我不知道，照相機，可以去找照相機的碴，誰知道呢？真正奢華的物品，但義大利麵這是基本食物，是碰不得的啊。」

廣告 廣告

美國商務部接獲密蘇里和伊利諾州，2家義大利麵生產商的投訴，指控義大利同業刻意壓低產品售價，在美國市場競爭。商務部於是從2024年開始，以義大利2家規模最大的業者，茉莉與加洛法羅義大利麵為對象，進行反傾銷調查。白宮發言人德賽對外表示，2家公司從一開始就消極應對，提供的數據不全，如果好好配合的話，或許92%的反傾銷稅率，還有商量的餘地。

義大利業者對低價傾銷的指控，反應是「無稽之談」，市場售價明明就比美國本土品牌要高，認為遭到了不公平對待。還有義大利農業團體聲援，表示不應該向外力屈服，「退出美國市場」的聲音喊得震天價響。

義大利麵生產商協會主席瑪斯特羅瑪洛指出，「義大利麵最大的出口市場是德國，第二是美國。美國大約進口30公噸的義大利麵，價值大約是7億美元，這樣的金額清楚顯示對義大利麵來說，美國是一個重要的參考市場。」

歐洲商品的進口稅來到了15%，紐約的餐廳業者指出，近2個月以來，食材成本已經上漲了35%至40%，如果最基本的麵，要被附加107%的關稅，售價將從目前的3美元漲到6美元，以最樸素的番茄口味義大利麵來說，售價就必須從目前的28美元，調漲到55美元。

出口美國諮詢集團經理米蘭達表示，「如果我們從義大利角度來看，美國市場在義大利總出口佔很重的分量，因為你要知道，總出口金額是750億美元，所以7億5000萬是出口很重要的一部分，107%的關稅絕對會扼殺出口。」

耶魯大學9月份公布的數據，指關稅將讓美國家庭，一年支出額外增加2400美元。吃法豐儉由人，烹調方法又簡便，家庭常備的義大利麵，一旦也被課徵高額關稅，勢必將對日益緊俏的生活開銷，造成更大的負擔。