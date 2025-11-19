義大利黃金之聲再度訪台 韓國鋼琴天才任奫燦致敬拉威爾

哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團-「義大利黃金之聲」聖西西里亞管絃樂團，23日在臺中歌劇院帶來旋律動人的拉赫曼尼諾夫第二號交響曲。©︎MUSA.JPG

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】擁有「義大利黃金之聲」美譽的聖西西里亞管絃樂團即將再度訪臺，由音樂總監丹尼爾．哈丁擔任指揮，音樂會將以氣勢奔騰的《威廉．泰爾》序曲開場，范．克萊本大賽最年輕的金獎得主任奫燦將接續共演拉威爾G大調鋼琴協奏曲，下半場則是拉赫曼尼諾夫最浪漫動人的第二號交響曲，11月23日在臺中國家歌劇院大劇院演出。

任奫燦在范．克萊本決賽演奏拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲的實況影片，在網路上已超過1800萬次觀看；2022年，年僅18歲的他有著將軍號召管絃樂團軍隊上戰場的氣勢，他的琴聲能穿透整個樂團但並不張揚，反而顯得高貴、宏偉而飽滿。決賽指揮瑪琳．艾索普盛讚：「任奫燦是絕世超倫的藝術家，能夠自然地結合深厚的音樂性與高超的技巧。」

哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團-擁有「21世紀指揮奇才」封號的丹尼爾．哈丁(Daniel Harding)，率領聖西西里亞管絃樂團23日於臺中歌劇院演出。©︎MUSA.JPG

今年正逢法國作曲家拉威爾誕辰150週年，任奫燦這次將與聖西西里亞管絃樂團演奏G大調鋼琴協奏曲致意。拉威爾曾到美國巡演，與作曲家蓋西文一起在紐約哈林區聽爵士樂，並造訪爵士的故鄉紐奧良，譜寫出這首充滿爵士樂元素的鋼琴協奏曲，詩意、輕盈、色彩斑斕、充滿活力的舞曲節奏，樂迷將可聽見全然不同的任奫燦。

聖西西里亞管絃樂團是義大利第一個以演出交響樂作品為主的管絃樂團，曾首演雷史畢基的《羅馬之泉》等重要作品，2018年曾由前任音樂總監帕帕諾爵士率領訪臺，帶來音色熱情溫暖、如歌唱般情感強烈，感染力十足的管絃樂；這次由擁有「21世紀指揮奇才」封號的新任音樂總監丹尼爾．哈丁帶領，他擅長在不同風格樂曲中挖掘細節與情感層次，展現極高的藝術敏銳度。

哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團-聖西西里亞管絃樂團音樂總監丹尼爾．哈丁(Daniel Harding)擅長在不同風格樂曲中挖掘細節，展現極高的藝術敏銳度。©︎MUSA.jpg

音樂會開場的羅西尼的《威廉．泰爾》序曲，彰顯出樂團來自義大利歌劇王國的傳統與榮光，這首膾炙人口的曲目曾是中廣新聞長達數十年的開場音樂，也是香港賽馬的主題曲；歷經拉威爾的爵士風情後，最後來到拉赫曼尼諾夫充滿俄羅斯深邃憂鬱與熱情的第二號交響曲，聽聽被譽為「百年美聲」的聖西西里亞管絃樂團，如何為冷冽的北國注入南歐的陽光。