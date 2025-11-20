義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

義大利披薩店老闆帕齊尼嘲諷台灣遊客16人只點5個披薩。（圖／翻攝畫面）

義大利蒙特卡丁尼市一家名為「Pizzadal Pazzo」的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），日前拍攝影片嘲諷、羞辱16名台灣遊客僅點5份披薩，遭炎上後拍片道歉，但被抓包在Google評論用髒話怒飆留下負評的網友、重開新Instagram帳號竟把先前的道歉文刪除。未料，事後有台籍旅遊業者帶台客去店內用餐，透露老闆聽到台灣人還願意來用餐，「感動到都要哭出來」，讓她不禁感嘆事情是一體兩面的。不過貼文一出，立刻被上千網友罵爆。

據悉，台灣遊客團到披薩店時間已稍晚，導遊事先詢問過店家餐點能否點少量，老闆也同意了。而帕齊尼當時在店內拍攝影片，期間以不雅字眼提及「那些該死的中國人」，並走向台灣遊客詢問國籍。遊客因為聽不懂以為是老闆熱情接待而報出「Taiwan」，並開心比讚，絲毫不知自己被PO上網公審。影片曝光後掀起熱議，不僅引發台灣人公憤，大票海外人士也不滿砲轟老闆。

老闆隨後關閉Instagram帳號並二度拍片道歉，甚至高喊「我愛台灣」，試圖平息外界怒火。不過，有網友發現，有人在Google評論留下1星負評，老闆同樣以英文嗆聲，怒飆髒話「fxxk u」；且披薩店老闆重開設Instagram後把道歉文都刪了，風波持續延燒中。

沒想到，一名來自台灣在義大利開民宿的業者，19日在Threads上發文表示帶民宿客人去「時事店」吃Pizza，老闆聽到他們來自台灣，感動到都要哭出來了，也解釋了事情經過。

她透露，老闆委屈表示，這幾天收到很多恐嚇電話跟簡訊，稱要對他與其家庭、餐廳不利，也有人把他的電話PO在求職網上說要找壽司師傅，搞得他每天電話接不完、簡訊收不完。

原PO感嘆，一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事態也會有所不同，儘管如此，老闆的生活還是要過下去，因此依舊與老闆娘、員工在店內認真做Pizza，店裡也坐滿了客人。

貼文曝光後，至今已吸引38萬人次瀏覽，許多網友看傻眼，紛紛留言狠酸：「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「台灣人就是鄉愿鄉愿到義大利去，噁心」、「妳是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣」、「一大堆歐美人就是在炮轟老闆是種族歧視，連義大利市長都出來譴責可能開罰2000萬，拍片用不同語言嘲諷沒什麼好說的就是歧視」、「義大利住久了忘記自己來自哪裡？我也是住在歐洲的台灣人，我拒絕任何形式的種族歧視，請妳不要代表台灣人」。

另有部分大陸網友也不滿喊：「台灣人真是絕了，這不侮辱你們侮辱誰啊。歧視台灣人，中國人打抱不平抵制，義大利人在中國人抵制的壓力下道歉，結果台灣人跑去消費支持義大利老闆」、「逆天了，大陸人幫你們打抱不平。讓他給台灣人道歉，結果你特別去安慰店長說大陸人的壞話」、「這麼明顯的歧視，海外華人都為你們出頭了，受害者自己還幫壞人說話，真是寒了別人的心」。

不過，也有人支持原PO看法：「看完菜單價格，就明白為什麼老闆生氣了」、「這麼小的店，佔人家便宜消費40歐，藉口一大堆，誰對誰錯，心裡有數」、「我根本不相信有哪個旅客去店裡會先問能不能只點多少就好，因為自己剛下飛機之類的」。

（圖／翻攝自Threads）

（圖／翻攝自Threads）

（圖／翻攝自Threads）

