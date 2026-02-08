義大利「最強短跑阿嬤」92歲肌肉宛如20歲！短跑阿嬤震驚科學家

義大利高齡92歲的短跑女將瑪澤嘉（Emma Maria Mazzenga），是四個年齡組的短跑紀錄保持人，被暱稱為「高速婆婆」、「最強短跑阿嬤」。去年她以51.47秒的成績破了90歲以上女子室外200公尺紀錄，一個月後。她又將紀錄推進了一秒，兩場賽事中，她都是自己唯一的對手。

高速婆婆不僅屢破世界紀錄，醫學機構為她進行檢測，發現她的肌肉表現竟然堪比20歲年輕人！

「高速婆婆」的傳奇人生：從田徑場到實驗室

瑪澤嘉的故事有點傳奇。雖然她在大學時期便開始參加田徑賽事，但是她畢業、結婚生子後曾因家庭因素中斷運動，但直到53歲時她才重拾跑鞋，此後繼續拾起她對運動的熱愛，並持續參加賽事。

去年，她以51.47秒的驚人成績，兩度刷新90歲以上女子室外200公尺紀錄，每次都以一己之力挑戰自我極限！而因為瑪澤嘉曾是一名高中自然老師，對科學始終保持好奇心。因此當帕維亞大學的研究人員對她的體能產生好奇而對她發出邀請，參與人體生理學研究，她立即欣然接受。

科學家們對她的股四頭肌進行採樣分析，結果令人震驚：她的快縮肌纖維雖約70歲水平，但掌管耐力的「慢縮肌纖維」卻展現出20歲年輕人的活力，連血流與神經通路都維持驚人狀態！

高效的心肺功能更是彌補了快縮肌的不足。這一切都讓研究團隊為之驚嘆，並持續深入研究她的肌肉奧祕。

92歲還一直破紀錄 瑪澤嘉「從不整天關在家裡」

瑪澤嘉能維持如此卓越的身體機能，絕非偶然。她數十年如一日地保持高度自律與持續訓練。她每周維持2到3天的在河岸進行跑步訓練，休息的日子也繼續散步、慢跑，她說自己「從來不會整天都關在家裡」，每天一定要保持活動力。

飲食方面，她也力求簡單均衡，魚、牛肉、炒蛋搭配義大利麵或米飯，並在訓練前三小時保持空腹，讓身體處於最佳狀態。看到她這麼健康，許多熟齡的人也希望自己能維持運動更健康。

對同樣想運動的高齡朋友，瑪澤嘉給出了寶貴建議：了解自身極限、諮詢醫生確保身體狀況，並保持規律的練習，每周訓練數天。她的成功，也呼應了荷蘭馬斯垂克大學助理教授霍倫（Bas Van Hooren）的研究：70歲以上優秀跑者的關鍵都在於「堅持不懈」。

「開始永遠不會太晚，」霍倫教授強調，許多研究中的跑者都是在中年後才開始訓練的。

戶外運動比室內好？醫師解析瑪澤嘉的「不老」關鍵

嘉義大林慈濟醫院運動功能醫學科主任陳韋任醫師指出，92歲高齡肌肉還能維持年輕，從瑪澤嘉的案例中，可以看見兩個核心重點：

1.持續性運動是王道

陳韋任醫師強調，持續性的運動對中高齡族群至關重要。即使是輕度運動，只要能持之以恆，讓運動成為生活的一部分，就能看見顯著療效。他特別提醒，不建議中高齡者偶爾進行高強度挑戰，導致受傷反而中斷，而是鼓勵每天持續、強度適中的活動。

2.戶外運動的不可取代性

瑪澤嘉特別提到自己從不整天待在室內，而是熱衷於戶外活動。陳韋任醫師表示，室外運動對身體整體的益處，其實優於室內運動。

前幾年因為新冠疫情的關係，大家關起門來運動，大家發現室內運動的方便性，也認為室內運動比較安全、不易遭遇意外及受傷，而室內運動和室外運動各有什麼優點和缺點呢？以下他進行分析：

室內運動的優勢：

環境舒適、安全性高、較不受天氣影響，容易持續。例如健身房的飛輪或跑步機，讓你在冷氣房中也能運動。

室外運動的不可取代性：

多變的空間環境：路跑時遇到的坡道、高低起伏、彎曲路面，能迫使身體做出更多調整，能訓練身體的即時反應力，更能在現實生活中遇到跘腳石等事件而迅速反應。 全身性協調：上坡身體前傾、轉彎的重心轉換，不只鍛鍊下肢，核心肌群和上肢也需配合，達到全身性運動效果。 風阻的挑戰：前進時的風阻，能讓身體燃燒更多熱量，付出更多力量去對抗。 均衡的肌群負荷：室外運動能讓全身肌肉平均分擔運動壓力，不像跑步機可能只集中於下肢，造成單一部位過度痠痛的錯覺。

陳韋任醫師強調，最新的國際運動醫學期刊研究也證實，整體而言，室外運動的綜合效益確實優於室內。這或許正是瑪澤嘉能夠維持如此卓越體能的其中一個重要原因。

我想開始運動，怎麼辦？醫師建議這樣做！

如果您的體力不如瑪澤嘉強健，又想開始運動，陳韋任醫師提供以下建議：

尋求專業評估：

特別是年長或沒有運動習慣者，應先諮詢醫師，確保身體狀況適合運動。

循序漸進：

從輕度運動開始，逐步增加強度，避免一開始就過度操勞。

選擇戶外活動：

在天氣許可下，多選擇戶外運動，讓身體面對真實環境，訓練臨場反應與全身性協調。

找到動機與樂趣

陳韋任建議平常容易懶得運動的人，要建立讓自己持續運動的動機，包括：

選擇喜歡的運動，不要勉強自己做不喜歡的運動，否則難以持久。 可以找朋友或家人一起運動，互相鼓勵；或為自己設定目標，找到堅持的理由。 要保持新鮮感，嘗試多樣化的運動類型，避免單一模式造成疲勞，讓運動充滿變化與樂趣。

◎ 圖片來源／翻攝自X@nexta_tv

◎ 諮詢專家／陳韋任醫師

