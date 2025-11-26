義大利「殺害女性罪」入刑法！最高可處終身監禁 總理梅洛尼：捍衛女性不會止步於此

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

打擊性別仇恨，義大利國會在當地時間25日通過法案，把「殺害女性罪」（femicide）獨立為單一條文納入刑法。該條文規定，因仇恨、暴力或性別歧視等動機而故意殺害女性，最高將可判處終身監禁。

義大利總理梅洛尼推動許多保障女性措施，殺害女性日後將可判處終身監禁。（圖／梅洛尼臉書）

「殺害女性罪」是由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府所大力推動，並獲得國會各黨的支持，以237票贊成、0票反對的壓倒性票數通過。根據義大利國家統計局（Istat）數據顯示，2024年義大利發生327起殺人事件，其中116名受害者為女性或女孩，更有62起是伴侶或前伴侶所為。

廣告 廣告

梅洛尼對於投票結果表示讚許，強調該措施是捍衛女性自由與尊嚴的工具，並指出義大利已將反暴力中心和庇護所的資金擴增一倍，同時也展開相關的教育和宣導，以及推廣緊急熱線。梅洛尼進一步宣示，相關工作不會止步於此，「我們必須繼續做更多！」

據了解，義大利法律先前僅規定，當兇手與受害者有婚姻或親屬關係，加重其刑。如今殺害女性成為單獨刑法條文，有望增加婦女的安全保障。

更多FTNN新聞網報導

百城癱瘓！義大利掀全境罷工潮 200萬人上街怒吼「挺加薩」

義大利披薩店嘲諷「16台人點5披薩」遭炎上 市長出面處理將見台灣代表

羅馬千年古蹟孔蒂塔樓二度坍塌 修繕工程釀1死3傷

