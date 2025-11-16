義大利「1人吃整個披薩」很正常 在地人點關鍵：業者很不應該
近日台灣旅行團到義大利一間披薩店用餐，16人僅點了5份披薩，遭業者拍影片PO上網羞辱，引發爭議；一名在台灣生活5年的義大利人、美食部落客林凱恩解釋，義大利人幾乎不會分食披薩，一個人吃一份完整披薩是很稀鬆平常的事情，但義大利觀光區業者通常會主動向客人解釋文化差異，或直接訂定明確的消費規則，此次事件明顯是業者自己未事先說明，不應該亂公審客人。
林凱恩昨（15）日在Threads表示，在義大利的飲食文化中，一人吃一整個披薩是非常普通的事情，義大利人幾乎不會與人分食，但對於非義大利人來說，不清楚這種文化差異其實是很正常的事情。
林凱恩指出，在義大利的觀光區，餐廳為避免被客人誤會，通常都會主動向客人說明文化差異，並直接訂定明確的低消與點餐規則，但這位公審客人的老闆卻沒有主動告知，反而把責任推給客人，是很不應該的行為。
林凱恩說，義大利的餐飲業有一句話很有名，那就是「il cliente ha sempre ragione（客人永遠是對的）」，看到台灣旅客被披薩店老闆公審、羞辱的影片時，他感到很心痛，痛斥相關行為絕對無法代表義大利人，更不符合義大利人的專業，「大部分義大利人都很友善，也非常歡迎台灣旅客來義大利玩、來吃我們的美食」。
該名業者的公審影片引爆輿論後，IG帳號遭台灣人洗版，老闆急忙將影片刪除並重新拍攝道歉影片，喊話自己很愛台灣，但仍無法阻止台灣人怒火，目前已將IG帳號關閉。
