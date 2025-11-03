義大利13世紀塔樓翻新傳事故 4人受傷

▲義大利羅馬的孔蒂塔，當地時間3日發生崩塌事故，造成4名正在進行翻新工程的工人受傷或受困。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 義大利羅馬市中心，一座建於13世紀初期的塔樓，近期正在進行翻新工程，不知何故，當地時間3日發生局部坍塌意外，造成4名工人受傷，截至發稿時間為止，其中1人還被困在廢墟下。

根據《路透社》報導，這座29公尺高的孔蒂塔（Torre dei Conti），當天至少發生2次結構崩塌，導致4名維修工人受傷，二次坍塌發生在消防人員已到場展開救援工作時，大量磚塊掉落，揚起陣陣塵土，周圍不少民眾駐足圍觀。

據了解，受傷的4名工人中，1人因頭部傷勢較嚴重，雖無生命危險，但已入院治療，2人輕傷，還有1人仍被困。義大利國家消防部門發言人卡里（Luca Cari）強調，正在努力將受困者救出，但塔樓存在進一步坍塌的風險，情況相當複雜。

由於部分傷者和受困者都是羅馬尼亞籍，羅馬尼亞外交部長托尤（Oana-Silva Toiu）已指示在地使領館，盡可能提供領事協助，並與義大利當局保持溝通，關注救援進度。

報導指出，孔蒂塔位於古羅馬廣場區域，是羅馬著名的歷史文化景點，該建築是由教宗依諾增爵三世（Innocentius III，1198年2月至1216年7月在任）於13世紀初蓋的，最初高度是現在的2倍，但在經歷14世紀和17世紀的地震後，規模已縮小。

