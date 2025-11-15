義大周年慶壓軸拚最強年增20%業績！ 總座：打造義大將成北高雄生活中心

義大開發總經理王香完。陳俐妏攝



百貨壓軸義大周年慶11/21至12/21將登場，11/15今天率先在義大購物廣場點亮聖誕燈！義大這次搭上普發萬元現金，挾全台唯一不淋雨、折購回饋最高、以及逾700個最多進駐品牌三大優勢，加上品牌讓利折扣15%、有感上看2萬元。義大總經理王香完表示，今年周年慶將最強年增20%的成績，帶動今年銷售一舉突破50億元。今年底將陸續引連鎖餐飲品牌，預計將餐飲比重提升至18%，貢獻營收可達2億元，明年展望保守偏樂觀，未來5年將打造義大為北高雄生活中心。

義大今年迎來15周年，隨著半導體航太產業加速挺進高雄，包括：日月光、台積電等聚落形成，帶動大量東南亞移工進駐，形成新興消費族群，義大集團旗下購物中心、主題樂園、飯店、醫療、教育等事業體提供「一條龍服務」綜效優勢今年完全發揮綜效。

義大總經理王香玩指出，作為全台第一個OUTLET，很多品牌都認為義大商場持續維持獲利很厲害，而就是義大的精神。為了擴大義大版圖，以購物中心1.5萬坪2萬坪來看，餐飲比例要達到20~30%，目前義大餐飲比例10%，因應高科技產業興起和移工進駐，將會引進更多連鎖餐飲品,。

義大預計在今年12/1起將有主打泰式加上南洋料理的Boborose 連鎖餐飲進駐，明年初耕讀園茶餐廳也將跟進，未來美食街也引進新品牌調整更新，預估將餐飲規劃提升至15%~18%。如果一個餐廳營業額可達3000~4000萬元，加上至少5家新餐廳 進駐約可貢獻1.5~2億元的業績。

聚焦OUTLET和百貨產業展望，王香完分析，相較於正價百貨，其實新光三越和SOGO算辛苦，像是過去銷售額很高的化妝品、國際精品銷售，因為可出國採購銷售較有逆風的情況，但義大10月也較9月業績仍有12%成長，全台7家OUTLET實在太多，國際品牌將會陸續整理，全台最大胃納量就是4家OUTLET。

義大將邁向20年弱冠之年，對於未來5年的擘劃，王香完分析，明年整體百貨產業維持平盤就狠很不錯，明年保守但仍樂觀看待，不過，由於義大受惠台積電等產業帶動區域經濟，義大自己也透過版圖逐步擴充，期望未來5年要打造義大成為北高雄生活中心，

