義大大昌醫院女醫技員偷肉毒桿菌 兜售牟利判刑2年

義大大昌醫院一名女醫療技術員多次侵占醫院的肉毒桿菌34瓶，並以88折盜賣牟利，事後被醫院抓包送辦，女子坦承犯行並帶80萬元現金到庭欲賠償，最後獲判2年徒刑、緩刑3年。

高雄地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，曹姓女護理師在高雄義大大昌醫院擔任醫療技術員，任職3年期間21次共偷走院內34瓶肉毒桿菌，以88折盜賣不法獲利約26萬元，檢方查出曹女2022年起因缺錢受同事提議犯案，將偷來的肉毒桿菌在網路上販售也賣給前同事，事後遭醫院發現送辦。

廣告 廣告

案經高雄地院審理，曹女應訊時坦承犯行，表示因父親罹癌醫療費用龐大，家中育有2名就讀幼兒園年幼子女，還有貸款要繳經濟壓力沉重，才會鋌而走險犯案，願意賠償院方損失，還帶著80萬現金到庭，但院方擔心若答應和解，對守法員工不公平故拒絕原諒。

法官審酌，曹女犯後態度良好，且有誠意賠償求和解，近日依業務侵占罪判處2年有期徒刑、宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付10萬元，須參加2場法治教育課。

延伸閱讀

每天跑廁所20次！ 35歲科技男頻尿 肉毒桿菌注射改善

美奶粉爆污染危機！近40名嬰兒染肉毒桿菌住院治療

黑面琵鷺12年痛失105隻！中毒車禍成最大威脅