義大大昌醫院打造冬日療癒補給站 陪伴長者健康過冬

深耕社區照護的義大大昌醫院「灣愛巷弄長照站」自二○二二年成立以來，已陪伴社區長輩走過四個年頭，每週固定安排課程與活動，成為長者生活中穩定而溫暖的健康支援據點；為照顧冬季長者身心照護需求，這次長照站舉辦「冬日療癒補給站」健康促進活動，攜手社區大學及民間業者，結合醫療照護、教育推廣與社區專業力量，為長者注入冬日暖心能量。(見圖)

義大大昌醫院今(廿三)日說明，該活動針對冬季常見的肩頸僵硬、循環不佳與壓力累積等問題，透過穴位舒壓教學、精油放鬆體驗及暖身養生茶飲，引導長者學習簡單、安全且可於日常實踐的自我照護方式，讓健康促進不只停留在活動當下，更能延續至日常生活中。

廣告 廣告

義大大昌醫院灣愛巷弄長照站長期結合院內醫療專業，提供多元且具連續性的長照服務，涵蓋健康量測與追蹤、慢性病管理、功能性活動與運動介入、預防失能與失智課程、情緒關懷與社會參與促進，以及生活自立與安全支援等，致力於提升長者健康識能與生活自主性，建構安心、可近的社區照護網路。

這次活動由義大大昌醫院主辦，特邀請曹敏國老師與陳奕臻老師擔任講師，透過專業引導與實作體驗，協助長者放鬆身心、增進保健知能；活動現場氣氛溫馨，長輩們在工作人員陪伴下安心參與、交流心得，不少人分享「肩頸明顯輕鬆了」、「整個人暖起來、心情也變好了」，展現活動實質成效。

義大大昌醫院張基昌院長表示，未來將持續整合醫療、長照與社區資源，推動貼近長者需求的健康促進服務，讓長者在熟悉的生活圈中獲得全人且連續的支援，實踐在地老化與健康老化，為社區累積更有溫度的照護能量。