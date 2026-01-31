義大斥資7000萬添新設施＋生肖屬馬優惠 寒假預估吸62萬人次

義大遊樂世界全新沉浸式設施《魔幻空間》正式啟用。（圖／林榮芳攝）

根據交通部觀光署最新統計，2025年1至11月義大遊樂世界入園逾453萬人次，在全台遊樂園及大型觀光遊憩據點中表現名列前茅。再過2週即過年，義大遊樂世界推估農曆春節與寒假旅遊旺季，將吸引逾62萬人次遊客。因應馬年到來，園區同步推出生肖限定優惠，生肖屬馬或姓名中含「馬」字之民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元。

園方近日斥資7000萬元推出全新沉浸式設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯-勇者啟航》，於春節期間登場。《魔幻空間》用「5D CAVE」技術結合 Unreal Engine 5 (虛幻5)即時渲染引擎呈現，讓遊客彷彿置身在故事情境之中。

《魔幻空間》融入故事劇情導入5D CAVE技術，適合樂齡人口及全齡層遊玩體驗。（圖／林榮芳攝）

義大開發總經理王香完表示，目前義大遊樂世界大型遊樂設施約有30項，其中最受年輕人歡迎的是天旋地轉、極限挑戰，義大每年至少花2000~3000萬元設備投資更新遊樂設施，此次大手筆投資7000萬元，主要是回饋近年遊客對於「體驗型內容」與「科技感受」的期待提升。

據了解，去年義大開發營收逾50億元，樂園占1/3、商場占2/3。王香完坦言，台灣市場畢竟不夠大，樂園的投資不是為了獲利，樂園獲利比不過飯店和商場，主要是用來驅動人潮，但仍努力維持增加樂園新設施，也針對舊設施持續維護更新，像是5D鬼船也升級了2次。

王香完認為，義大世界的優勢，在於由遊樂園、Outlet購物中心，以及皇家與天悅飯店共同形成完整90公頃複合式旅遊園區，而非單體經營，透過整合式規劃，讓遊客能在同一區域內完成遊樂、購物、餐飲與住宿行程，有效延長停留時間。

