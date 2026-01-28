義大水戰船卡軌道！男童比「540」手勢求救引關注

高雄義大遊樂世界1月26日下午4時55分發生遊樂設施故障意外。兩名國小男童搭乘園區「超級水戰船」設施時，船隻突然卡在洞穴軌道上無法前進。

根據現場目擊者描述，一名遊客發現異狀後，立即拿出手機以8倍放大鏡頭查看情況。受困的男童發現有人注意到他們，先是不斷揮手試圖引起注意，隨後其中一名男童機警地對著鏡頭比出「5、4、0」的手勢求救。該遊客事後在社群平台Threads發文表示，若沒有使用8倍鏡，還真看不出孩童正在求救。

義大遊樂世界針對此事件發表聲明指出，事故原因為兩名孩童乘坐位置未能平均分配，導致船體傾斜，船底輪組因而卡在軌道上。現場工作人員依照標準作業流程，第一時間啟動應變機制，穿戴完整安全裝備後下水進行處置。整個排除過程約5分鐘即告完成，設施隨即恢復正常運作。

園方表示，工作人員在協助遊客脫困後，立即關心兩名男童身體狀況，並進行情緒安撫。該對母子表示身體無任何不適，情緒穩定，並對園區人員的即時協助表達感謝。

義大遊樂世界強調，園區一向將遊客安全視為首要考量，所有設施皆依規定進行每日檢查與安全管理，現場工作人員都經過完整的緊急應變訓練。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，未來將持續加強遊客安全提醒與乘坐引導。

值得一提的是，男童使用的「540手勢」源自2020年新冠疫情期間。當時因隔離政策，許多婦女與孩童遭受家暴無法外出求援，加拿大婦女基金會因此發起這個無聲求救手勢。這項簡單動作能在不驚動加害者的情況下傳遞求救訊息，已在國際間成為公認的沉默求救訊號，並成功拯救多條人命。

