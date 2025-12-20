義大產總好給力 把智慧製造變日常
在政府積極推動數位轉型與永續發展「雙軸政策」的關鍵時刻，義守大學產學智財營運總中心持續扮演產官學協作的重要橋梁，積極回應國家智慧製造與產業升級的發展需求；近日在國科會指導下舉辦之智慧製造產學交流活動中，義守大學產學智財營運總中心產學長謝名家擔任講者，分享AI技術實務落地、深耕產業合作，並對接國家政策方向的具體行動力與實踐成果。(見圖)
義守大學今(廿)日說明，面對製造業普遍面臨的報價效率低落、生產排程僵化、設備與模具維護反應被動，以及後段製程人力短缺等結構性挑戰，義守大學秉持「學用合一、技術落地」的核心理念，由產學智財營運總中心統籌整合校內AI、製造、資工與工程等跨域團隊，攜手產業夥伴共同提出一系列可直接導入製造現場的AI解決方案，具體展現大學回應產業需求、推動智慧製造升級的行動力與實踐力。
在前端營運流程方面，義守大學團隊建置「AI智慧報價與圖檔辨識系統」，運用AI-OCR技術自動解析工程圖面與訂單規格，並結合校內長期累積之製造數據基礎與演算法研發能量，協助企業進行精準成本估算，大幅縮短報價作業時程，同時有效降低人為判斷誤差；在生產管理層面，則由義守大學跨系所團隊共同開發「AI-APS智慧動態排程模組」，可無縫串接企業既有MES系統，即時因應插單需求與製程變動，協助企業優化產能配置、提升生產彈性，強化整體庫存管理效能。
在設備與模具管理方面，義守大學結合工程學院與智慧製造相關研究量能，協助產業建構AI-PHM(Prognostic and Health Management，設備與模具壽命預測系統)，透過震動、電流及使用行為等多元數據分析，提前預警潛在異常風險，推動製造現場由事後維修模式轉型為預測性維護，有效提升設備稼動率與整體生產穩定度；針對後段製程人力不足的結構性問題，義守大學進一步整合校內AI視覺辨識技術與自動化設備研發成果，打造智慧自動化包裝產線，在確保出貨品質一致性的同時，大幅降低人力負擔，具體展現義守大學以AI驅動產業升級、落實智慧製造的實踐成果。
義守大學產學智財營運總中心於一○一年設立，肩負整合校內研發能量與產學資源之重任，轄下設置產學合作與專利技轉中心、創新育成中心、生物科技與生醫工程中心及貴重儀器中心，透過技術研發、成果轉譯與場域實證，持續深化產官學合作機制，協助產業升級與創新發展；今年度至今，已推動一百五十一件產學合作計畫，累計合作金額約新臺幣二.三七億元，充分展現義守大學在技術服務與產業輔導上的整合實力。義守大學產學總中心亦持續接軌國家政策方向，深化與政府及產業之協作關係，推動智慧製造、數位轉型與永續發展於南台灣落地生根，逐步成為支撐國家產業升級的重要技術據點。
義守大學位處高雄S廊帶核心區位，鄰近金屬加工、半導體及智慧製造等關鍵產業鏈與研發聚落，具備得天獨厚的地緣與產業連結優勢；校內整合智慧科技學院、工學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院、醫學科技學院及通識教育中心學院等多元知識體系，形塑具高度彈性與實務導向的跨域研發團隊，使學術研究能量能得以快速轉化為產業可用之技術與解決方案。透過產學深度鏈結與跨域人才培育機制，義守大學已成為南台灣產學合作與關鍵人才培育的重要基地，在技術落地與專業人才培養上扮演不可或缺的角色，具體實踐「學用合一」之辦學理念。
其他人也在看
00919填息後人氣不墜！滾10萬張大量登ETF第二大
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息（00919）第11次除息填息後，熱度不墜，截至收盤，爆出10.9萬張成交量，超越昨日的8.3萬張，登台股ETF第二大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 12
16檔跌深AI伺服器股 法人搶進
AI股估值下修後，雜音漸消，投資專家一致看好AI股仍是未來主流，建議任何拉回都是逢低布局佳機，伴隨著美股AI科技股止跌反彈，三大法人19日低檔布局AI跌深的伺服器股，包括緯創（3231）、光寶科（2301）、散熱雙雄等在內等16檔，攻勢可望再起。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／美股大漲美光強漲10%！台指夜盤狂拉217點 台股開盤拚止跌
美國股市周四（18）日全面收高，通膨數據低於市場預期，再度點燃聯準會（Fed）降息想像空間，加上記憶體大廠美光（Micron）釋出遠優於預期的財測，顯示AI需求仍然火熱，激勵科技股強勢反彈。隨著美股四大指數齊步收紅，台指期夜盤同步大漲，台股今（19）日開盤有機會出現止跌反彈走勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
國產電動車新展望 鴻華先進7.8億接手納智捷
鴻華先進收購納智捷涵蓋其母公司資產、旗下五間銷售公司及門市據點、員工與營運資源。鴻華先進表示，將主導LUXGEN經營，打造從產品研發、銷售到售後服務的一條龍電動車全價值鏈，帶給消費者完整體驗。LUXGEN自2009年成立以來，主打智慧化與科技豪華，融入高規格科技配備，像...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉美光暴漲10% 科技股回神 四大指數全收高
美國股市周四 (18 日) 全面收高，一份顯示通膨壓力低於預期的報告推升聯準會 (Fed) 降息預期，加上記憶體晶片大廠美光 (Micron)(MU-US) 釋出亮眼財測，顯示人工智慧 (AI) 需求依舊強勁。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
中華汽車自主研發電動商用車ET35即將全台跑透透 新竹物流率先導入30台打造綠色物流新標竿
由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
收盤／ 老AI穩盤台股漲227點！櫃買飆1.25% 中小型活蹦亂跳
美國最新通膨數據降溫，推升聯準會（Fed）明年降息預期，加上記憶體大廠美光（Micron）釋出優於預期的財測，激勵AI相關題材續強，美股四大指數全面收紅，費半漲幅更超過4%，台股今（19）日在美股大漲激勵下強勢反彈，台股早盤跳空開高後一路走高，盤中高點一度逼近27,800點。加權指數終場大漲227.82點，收在27,696.35點，漲幅達0.83%；櫃買指數同步大漲1.25%，收在262.64點，顯示中小型股買氣強勁。整體成交量放大至5,519億元，資金明顯回流市場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
〈熱門股〉百億級台股主動式ETF+1 00991A連2日爆大量登ETF成交王
台股主動式 ETF 新兵－主動復華未來 50(00991A-TW) 正式掛牌第二天，市場關注熱度居高不下，12/19 跟隨大盤反彈，上漲 1.86%，以 9.84 元作收，逼近發行價 10 元，成交量連二日超過 10 萬張鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 2
新竹物流建立電動車隊佈局綠色運輸！率先導入30台中華汽車ET35
物流運輸作為供應鏈的最後一哩路，是企業邁向永續的重要關鍵；為了降低物流配送的碳足跡，並加速落實「淨零綠生活」，電動化已成為物流產業轉型的核心方向。由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊；據了解將率先於雙北、桃園、新竹展開運行。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股收復月線 放眼元月行情
受惠美股反彈，台股19日終結連四跌，加權指數上漲227點收27,696點，收復月線關卡，周線則終止連三紅翻黑下跌1.78％。展望後市，法人認為，台股短線「上有壓、下有撐」，預期隨著調節賣壓逐步消化，電子、金融輪動表態，有助於下周台股重新挑戰28,000點關卡、年底前再衝新高，接續元月行情。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
和泰汽車啟動海外布局，將轉投資 Hino 日本母廠事業體！
和泰汽車董事會決議，將分兩階段總計約新台幣100億元，投資日本商用車事業，預計以日幣270.26億元(約新台幣54.8億元)，向日野自動車株式會社及其子公司，取得南關東日野自動車株式會社、北海道日野自動車株式會社、東北海道日野自動車株式會社、宮城日野自動車株式會社及福島日野自動車株式會社等五家公司之80%股權，待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割。同時授權董事長於日幣223億元(約新台幣45.2億元)額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點(東京都及其周邊)之不動產購置商談。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 50 分鐘前 ・ 56
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 49
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 67
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 2 小時前 ・ 45
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 448
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 723