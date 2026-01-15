義大癌治療醫院癌症腹膜轉移治療成果 登國際期刊

六十六歲的陳先生自去年八、九月起，陸續出現全身倦怠、食慾不振、腹脹與腹瀉等情形，短短兩個月內體重減少約六公斤，因身體不適至義大癌治療醫院一般外科趙頌慈醫師門診求診，經檢查後發現，血紅素偏低並合併營養狀況不佳，影像檢查發現罹患多發性結腸癌，且腫瘤已擴散至腹腔，對病人與家屬而言是個噩耗。（見圖）

經義大癌治療醫院跨科團隊整體評估後，依其臨床狀況規劃分階段治療，先安排化學治療合併標靶藥物；治療過程中，陳先生雖出現輕微疲倦，但腹脹、腹瀉等不適症狀逐漸緩解，整體身體狀況趨於穩定。在腫瘤反應與身體條件允許下，醫療團隊進一步評估後，建議接受「腹腔高壓氣霧化學治療（PIPAC）」，此為以腹腔鏡進行的微創治療方式，將化療藥物於高壓環境中霧化，使藥物能較均勻分佈於腹腔內，作為部分腹膜癌病人之治療選項之一。陳先生完成一個療程、共三次「腹腔高壓氣霧化學治療（PIPAC）」後，臨床症狀與檢查結果顯示病情獲得控制，相關評估指標亦呈現改善趨勢。後續再審慎評估風險與效益後，醫療團隊為陳先生安排腫瘤減積手術（CRS），並合併術中腹腔溫熱化學治療（HIPEC）；手術過程中，醫師清除腹腔內可見病灶，並以溫熱化療藥物進行腹腔循環灌注，期望降低殘留腫瘤負荷。術後恢復過程順利，並持續接受門診追蹤與治療照護。陳先生食慾、體力與日常活動能力逐步改善，生活品質也獲得提升，家屬感謝醫療團隊在治療過程中提供清楚說明與完整照護，讓全家能安心面對治療歷程。

義大癌治療醫院腹膜癌治療團隊是南臺灣少數能整合腹腔高壓氣霧化學治療（PIPAC）、腫瘤減積手術（CRS）與腹腔溫熱化學治療（HIPEC）等多元治療策略的團隊之一。相關研究成果亦持續發表於國際期刊，顯示台灣在腹膜癌治療領域的臨床經驗與學術能量。