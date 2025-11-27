義大皇家酒店聖誕樹點燈「點亮心願圓夢計畫」把愛送進偏鄉。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

義大皇家酒店27日再次與南勝聖母堂慈善會合作，迎來第七年的「聖誕公益活動～點亮心願圓夢計畫」，希望為偏鄉的孩子們送上希望。配合27日的聖誕點燈儀式，飯店正式啟動心願認領活動，即日起至12月12日止，開放民眾於飯店現場及臉書粉絲團線上認領，期盼每一位民眾用一份小小的禮物，陪孩子迎接溫暖又窩心的聖誕節，一起把愛送進偏鄉，傳遞幸福。

義大皇家酒店於27日舉辦的「點亮心願圓夢計畫」，蒐集來自高雄杉林國小、建山國小與上平國小等上百位孩子的心願，更延續歷年傳統，再度攜手南勝聖母堂慈善會共同合作，盼凝聚社會的力量，齊心協力送暖到偏鄉。現場還邀請杉林國小的孩子帶來精彩的舞龍舞獅與太鼓表演，並由義大皇家酒店曾維昌董事長、義大皇家酒店李甫彥總經理、高雄市政府社會局何秋菊專門委員、高雄市大樹區黃飛鳳議員、南勝聖母堂蔡信榮總幹事、高雄市杉林區蕭見益區長、杉林國小楊雅芬校長及學生代表等，一同點亮聖誕樹，並將聖誕心願懸掛至心願牆上。

廣告 廣告

心願認領活動：即日起至12月12日止，開放民眾於飯店現場及臉書粉絲團線上認領。（記者陸瓊娟攝）

高雄市政府社會局何秋菊專門委員表示，社會局非常感謝義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會長年投入對弱勢族群的關懷，這份陪伴不是一年、兩年，而是已經將善心延續長達七年，讓人由衷敬佩與感謝，透過義大皇家酒店聚集來自世界各地旅客的愛心，將企業的社會責任化為實際行動，用深耕在地的心意關懷高雄市的弱勢族群。

義大皇家酒店去年幫助超過百位孩子實現聖誕心願，今年酒店再次推出「聖誕公益活動～點亮心願圓夢計畫」，即日起至12月12日止，誠摯邀請民眾與飯店房客齊心響應，可以藉由義大皇家酒店大廳之心願牆及臉書粉絲團進行心願認領，並在12月12日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店（高雄市大樹區學城路一段153號）。飯店將於聖誕前夕將所有禮物親自送達偏鄉孩子手中，實現孩子們的聖誕心願，一同點亮偏鄉孩子的聖誕夢想。活動相關事宜，可洽詢義大皇家酒店行銷公關部07-6568166轉51108。